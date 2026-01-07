IIT और NIT के अलावा ये हैं भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, एडमिशन के लिए मारामारी

Best Engineering Colleges in India: इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आते ही सबसे पहले IITs और NITs में एडमिशन की चर्चा शुरू हो जाती है. ये कॉलेज वाकई में शानदार हैं. यहां की पढ़ाई, फैकल्टी, रिसर्च और प्लेसमेंट सब बेहतरीन हैं. यही वजह है कि यहां एडमिशन मिलना काफी मुश्किल होता है. हालांकि इनके अलावा भी कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो बेहतरीन पढ़ाई, रिसर्च और प्लेसमेंट के अवसर देते हैं. इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए मारामारी मची रहती है. आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन न पाने वाले स्टूडेंट्स इन कॉलेज में पढ़ाई का सपना देखते हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से कॉलेज हैं...

टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज

1. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (Delhi Technological University)

DTU, दिल्ली का प्रमुख सरकारी कॉलेज है. JEE के जरिए यहां एडमिशन मिलता है. यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, Adobe जैसी कंपनियों में प्लेसमेंट के मौके मिलते हैं. इस कॉलेज में एडमिशन पाना ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है.

2. इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (Institute of Chemical Technology)

ICT, मुंबई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है. यहां हर साल एडमिशन के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. JEE मेन या MHT CET के जरिए एडमिशन मिलता है. रिसर्च के मौके और इंडस्ट्री कनेक्शन इसे बेहद खास बनाते हैं.

3. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (College of Engineering)

COEP पुणे, भारत के सबसे पुराने और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है. MHT CET या JEE मेन के जरिए यहां एडमिशन मिलता है. COEP के प्रोग्राम्स और प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट्स को काफी आकर्षित करते हैं. यहां की 80% सीटें MHT CET और 20% JEE मेन के लिए रिजर्व होती हैं.

टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज

1. वैल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Vellore Institute of Technology)

VIT भारत के सबसे पसंदीदा प्राइवेट कॉलेजों में से एक है. VITEEE के जरिए यहां एडमिशन मिलता है और कॉलेज का कैंपस बहुत शानदार है. रिसर्च के मौके और प्लेसमेंट की अच्छी रेट्स इसे स्टूडेंट्स के बीच आकर्षक बनाती हैं.

2. बिट्स पिलानी (BITS Pilani)

बिट्स पिलानी भी स्टूडेंट्स की फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. यहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट्स का सपना होता है. यहां एडमिशन BITSAT के जरिए मिलता है. इस कॉलेज की फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई शानदार हैं. इंडस्ट्री से जुड़े हुए होने की वजह से प्लेसमेंट के मौके भी काफी अच्छे रहते हैं.

3. SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SRM Institute of Science and Technology)

चेन्नई का यह कॉलेज साउथ इंडिया का एक जाना-माना कॉलेज है. SRMJEEE के जरिए एडमिशन मिलता है और यह कॉलेज अपने मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड, फैकल्टी और इंडस्ट्री कनेक्शन के लिए जाना जाता है.

4. एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University)

नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी भी इंजीनियरिंग में अपना नाम बना चुकी है. यहां बीटेक प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं. एडमिशन मेरिट के आधार पर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को आसानी होती है.

5. टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी (Techno India University)

टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता में भी एडमिशन की होड़ लगी रहती है. यहां WBJEE, JEE Mains या TNJEE के जरिए एडमिशन मिलता है. रिसर्च के अवसर और प्लेसमेंट की अच्छी रेट इसे टॉप कॉलेज में से एक बनाते हैं.