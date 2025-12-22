ACC और ओरिएंट का होगा एकीकरण, अंबुजा सीमेंट्स बोर्ड ने दी हरी झंडी

- अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने ACC लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट के मर्जर को आधिकारिक मंजूरी दे दी है
- इस मर्जर से अदाणी ग्रुप की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी वित्तीय वर्ष 2028 तक 155 MTPA तक बढ़ाने का टारगेट है
- मर्जर के बाद कंपनी की संचालन क्षमता बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी
अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनियों ACC लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट (Orient Cement) के एकीकरण को हरी झंडी दे दी है. इसके साथ अदाणी ग्रुप ने देश में वन सीमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है. साथ ही कंपनी का यह मास्टरस्ट्रोक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है.
क्यों खास है यह फैसला?
अदाणी ग्रुप इस एकीकरण के जरिए अपनी पूरी ताकत को एक ही छत के नीचे लाना चाहता है. इस एकीकरण से न केवल कंपनी का कामकाज आसान होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में भी भारी कमी आएगी. कंपनी का टारेगट फाइनेंशियल ईयर 2028 तक अपनी कैपेसिटी को 155 MTPA तक पहुंचाना है.
शेयरधारकों के लिए क्या है खास
एकीकरण की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों के लिए 'शेयर स्वैप रेशियो' भी तय कर दिया गया है-
- ACC के लिए: ACC के हर 100 शेयरों (फेस वैल्यू 10 रुपये/शेयर) के बदले शेयरधारकों को अंबुजा सीमेंट्स के 328 शेयर (फेस वैल्यू 2 रुपये/शेयर) मिलेंगे.
- ओरिएंट सीमेंट के लिए: ओरिएंट सीमेंट के हर 100 शेयरों (फेस वैल्यू 1 रुपये/शेयर) के बदले शेयरधारकों को अंबुजा सीमेंट्स के 33 शेयर (फेस वैल्यू 2 रुपये/शेयर) दिए जाएंगे.
ग्राहकों और बाजार पर क्या होगा असर?
कंपनी ने साफ किया है कि अंबुजा और एसीसी जैसे भरोसेमंद ब्रांड बाजार में अपनी पहचान बनाए रखेंगे.
