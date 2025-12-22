ACC और ओरिएंट का होगा एकीकरण, अंबुजा सीमेंट्स बोर्ड ने दी हरी झंडी

अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनियों ACC लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट (Orient Cement) के एकीकरण को हरी झंडी दे दी है. इसके साथ अदाणी ग्रुप ने देश में वन सीमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है. साथ ही कंपनी का यह मास्टरस्ट्रोक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है.

Media Release Ambuja Cements Limited by

क्यों खास है यह फैसला?

अदाणी ग्रुप इस एकीकरण के जरिए अपनी पूरी ताकत को एक ही छत के नीचे लाना चाहता है. इस एकीकरण से न केवल कंपनी का कामकाज आसान होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में भी भारी कमी आएगी. कंपनी का टारेगट फाइनेंशियल ईयर 2028 तक अपनी कैपेसिटी को 155 MTPA तक पहुंचाना है.

अदाणी ग्रुप के सीईओ करण अदाणी ने कहा, "यह एकीकरण विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, इंटीग्रेटेड सीमेंट और बिल्डिंग मटीरियल ऑर्गनाइजेशन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अंबुजा सीमेंट्स, ACC और ओरिएंट सीमेंट को एक ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत लाकर, हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस लाने, ग्रोथ को तेज करने और लंबे समय तक टिकाऊ वैल्यू देने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं. यह एकीकरण हमारे पहले से साबित ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है ताकि बिजनेस को और बेहतर बनाया जा सके और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके. एक मजबूत और टिकाऊ बैलेंस शीट इस एकीकृत मजबूत इकाई को भविष्य की ग्रोथ पहलों को प्रभावी ढंग से सपोर्ट करने के लिए तैयार करती है." अदाणी ग्रुप के सीईओ करण अदाणी ने कहा, "यह एकीकरण विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, इंटीग्रेटेड सीमेंट और बिल्डिंग मटीरियल ऑर्गनाइजेशन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अंबुजा सीमेंट्स, ACC और ओरिएंट सीमेंट को एक ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत लाकर, हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस लाने, ग्रोथ को तेज करने और लंबे समय तक टिकाऊ वैल्यू देने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं. यह एकीकरण हमारे पहले से साबित ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है ताकि बिजनेस को और बेहतर बनाया जा सके और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके. एक मजबूत और टिकाऊ बैलेंस शीट इस एकीकृत मजबूत इकाई को भविष्य की ग्रोथ पहलों को प्रभावी ढंग से सपोर्ट करने के लिए तैयार करती है."

शेयरधारकों के लिए क्या है खास

एकीकरण की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों के लिए 'शेयर स्वैप रेशियो' भी तय कर दिया गया है-

ACC के लिए: ACC के हर 100 शेयरों (फेस वैल्यू 10 रुपये/शेयर) के बदले शेयरधारकों को अंबुजा सीमेंट्स के 328 शेयर (फेस वैल्यू 2 रुपये/शेयर) मिलेंगे.

ओरिएंट सीमेंट के लिए: ओरिएंट सीमेंट के हर 100 शेयरों (फेस वैल्यू 1 रुपये/शेयर) के बदले शेयरधारकों को अंबुजा सीमेंट्स के 33 शेयर (फेस वैल्यू 2 रुपये/शेयर) दिए जाएंगे.

ग्राहकों और बाजार पर क्या होगा असर?

कंपनी ने साफ किया है कि अंबुजा और एसीसी जैसे भरोसेमंद ब्रांड बाजार में अपनी पहचान बनाए रखेंगे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)