Peoples Pulse Bihar Exit polls: वोट शेयर के मामले में नंबर-1 RJD

Bihar Exit polls Vote Share: बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में सभी सर्वे एजेंसियों ने NDA को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने बात कही है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को 130 से 163 सीटें मिलने की बात कही है. दूसरी ओर महागठबंधन को 70 से 108 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. NDTV पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 147 सीटें मिल सकती है. जबकि महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती है. जन सुराज को एक तो अन्य को 0-5 सीटें मिल सकती है.

इलेक्शन रिसर्च एजेंसी Peoples Pulse की डिटेल रिपोर्ट में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया गया है. एजेंसी का दावा है कि बिहार चुनाव में वोट शेयर के आधार पर RJD सबसे बड़ी पार्टी बनेगी.

Peoples Pulse की प्रोजेक्टेड वोट शेयर की रिपोर्ट देखें तो यह साफ होता है कि बिहार में बीजेपी को 21.4 प्रतिशत, राजद को 23.3 प्रतिशत, जदयू को 17.6 प्रतिशत मत मिल सकता है.

Peoples Pulse का वोट शेयर का डाटा.

जन सुराज को कांग्रेस से अधिक वोट



इस रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला दावा यह भी है कि बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को कांग्रेस से अधिक वोट मिल सकती है. Peoples Pulse की रिपोर्ट का कहना है कि बिहार में जन सुराज को 9.7 प्रतिशत वोट मिल सकते है. जबकि कांग्रेस को 8.7 प्रतिशत मत मिल सकता है.

इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 5 प्रतिशत वोट मिल सकता है. सीपीआई एमएल को 3.1 प्रतिशत तो मुकेश सहनी की पार्टी VIP को 1.6 प्रतिशत वोट मिल सकता है.

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1.4 प्रतिशत तो असुदद्दीन ओवैसी को एक प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं अन्य को 7.2 प्रतिशत मत मिल सकता है.

