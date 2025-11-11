Bihar Exit Poll Results Live: बिहार में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद Exit Poll सामने आएगा. इलेक्शन रिसर्च की अलग-अलग एजेंसियां एग्जिट पोल में यह बताएंगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? एग्जिट पोल के अनुमान ये संकेत देंगे कि बिहार में NDA, MGB, जन सुराज, AIMIM सहित अन्य दलों की क्या स्थिति होगी? NDTV के इस लाइव ब्लॉग पर बिहार के एग्जिट पोल से जुड़ी पल-पल की अपडेट जान पाएंगे. उल्लेखनीय हो कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा 122 है. राज्य में इस समय NDA की सरकार है. दूसरी ओर विपक्ष में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और VIP का महागठबंधन है. दोनों गठबंधनों ने चुनाव प्रचार में अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. अब देखना है कि एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसियां क्या कहती है?
Bihar Exit Poll Results Live Updates:
Bihar Exit Poll Results Live Updates: बिजली फ्री और 10 हजारी जैसी लोकलुभावनी वादें
इस बार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मुफ्त बिजली, महिलाओं को 10 हजार रुपये देने जैसे लोकलुभावनी फैसलों से लोगों को रिझाने का प्रयास किया है. बिहार में महिलाओं की हुई बंपर वोटिंग को एनडीए अपने पक्ष में बता रहा है.
Bihar Exit Poll Results Live Updates: बिहार में 20 साल से सत्ता के केंद्र में बने हैं नीतीश कुमार
बिहार में नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता संभाले हुए हैं. एनडीए जहां जंगलराज का मुद्दा उठाकर राजद को घेरता रहा. साथ ही मुफ्त बिजली, महिलाओं को 10 हजार रुपये देने जैसे लोकलुभावनी फैसलों से सत्ता विरोधी लहर को कुंद करने का प्रयास करता रहा.
Bihar Exit Poll Results Live Updates: बंपर मतदान को दोनों गठबंधन अपने पक्ष में बता रहे
बिहार में हुई बंपर वोटिंग को दोनों सियासी गठबंधन अपने-अपने पक्ष में बता रहे है. अब देखना है कि क्या मोदी-नीतीश की जुगलबंदी कमाल करेगी या फिर तेजस्वी-राहुल की जोड़ी बदलाव कर पाएगी. बिहार चुनाव के दोनों चरणों में बंपर वोटिंग से नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं. बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट जैसे दलों का महागठबंधन भी इस भारी मतदान को अपने पक्ष में बता रहा है.
Bihar Exit Poll Results Live Updates: बिहार में इस बार बंपर वोटिंग
बताते चले कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था. पहले चरण में 65.8 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. जो बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे अधिक है. जबकि आज दूसरे चरण में 20 जिले की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. दूसरे चरण में शाम तीन बजे तक 60.4 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है. ऐसे में इस बार बिहार में बंपर मतदान हुआ है.
Bihar Elections 2025 Exit Poll: बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें
बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा 122 है. राज्य में इस समय NDA की सरकार है. दूसरी ओर विपक्ष में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और VIP का महागठबंधन है. दोनों सियासी गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. लेकिन अब देखना होगा कि Exit Poll में क्या आता है?