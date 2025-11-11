Bihar Exit Poll Results Live: बिहार में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद Exit Poll सामने आएगा. इलेक्शन रिसर्च की अलग-अलग एजेंसियां एग्जिट पोल में यह बताएंगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? एग्जिट पोल के अनुमान ये संकेत देंगे कि बिहार में NDA, MGB, जन सुराज, AIMIM सहित अन्य दलों की क्या स्थिति होगी? NDTV के इस लाइव ब्लॉग पर बिहार के एग्जिट पोल से जुड़ी पल-पल की अपडेट जान पाएंगे. उल्लेखनीय हो कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा 122 है. राज्य में इस समय NDA की सरकार है. दूसरी ओर विपक्ष में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और VIP का महागठबंधन है. दोनों गठबंधनों ने चुनाव प्रचार में अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. अब देखना है कि एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसियां क्या कहती है?

Bihar Exit Poll Results Live Updates: