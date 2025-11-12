विज्ञापन
विशेष लिंक

Today's Chanakya Exit poll: एनडीए के खाते में बंपर सीटें, महागठबंधन का आंकड़ा 80 से नीचे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर टुडेज चाणक्या के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
Today's Chanakya Exit poll: एनडीए के खाते में बंपर सीटें, महागठबंधन का आंकड़ा 80 से नीचे
  • टुडेज चाणक्या के बिहार एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस गठबंधन को 160 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं
  • NDA को करीब 44 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं
  • टुडेज चाणक्या का अनुमान है कि ओबीसी और अति पिछड़ों ने एनडीए गठबंधन को दिल खोलकर वोट दिए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर टुडेज चाणक्या का एग्जिट पोल भी बुधवार को सामने आया. इसमें बीजेपी गठबंधन की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है. इस सर्वे के मुताबिक, एनडीए को 160 सीटें मिल सकती हैं. वहीं आरजेडी की अगुआई वाले विपक्षी महागठबंधन को 77 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है. हालांकि इन आंकड़ों में 12 सीटें ऊपर-नीचे होने की संभावना भी जताई गई है. अन्य को 3 सीटों की घट-बढ़ के साथ 6 सीटें मिलने के आसार हैं. 

टुडेज चाणक्या के एग्जिट पोल की मानें तो बिहार चुनाव में वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी प्लस गठबंधन सबसे आगे रह सकता है और उसे 44 फीसदी वोट मिल सकते हैं. दूसरी तरफ महागठबंधन को 38 पर्सेंट सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. करीब 18 फीसदी वोट अन्य उम्मीदवारों की झोली में गिर सकते हैं. इन आंकड़ों में 3 पर्सेंट का प्लस माइनस मार्जिन बताया गया है. 

बिहार चुनाव में जातीय समीकरणों को लेकर टुडेज चाणक्या काअनुमान है कि ओबीसी और अति पिछड़ों ने बीजेपी प्लस गठबंधन को दिल खोलकर वोट दिए हैं. उसे इन वर्गों के 55 फीसदी वोट मिलते दिखाए गए हैं. वहीं विपक्षी महागठबंधन को महज 24 फीसदी वोट से संतुष्ट होना पड़ सकता है. 

ये भी देखें- Axis Exit Polls: मगध-मिथिलांचल में NDA का जलवा, जानें किस क्षेत्र में कौन करेगा कमाल

मुस्लिम वोटों की बात करें तो अनुमान के मुताबिक इस मामले में महागठबंधन की झोली भर सकती है और उसे 69 फीसदी वोट मिल सकते हैं. एनडीए को 12 फीसदी मुस्लिम वोटों से काम चलाना पड़ सकता है. यादव वोटों में भी इसी तरह का रुख दिख रहा है. यादवों के 67 फीसदी वोट महागठबंधन को और 23 पर्सेंट वोट एनडीए को मिलने के आसार जताए गए हैं. 

टुडेज चाणक्या एग्जिट पोल के मुताबिक, अनुसूचित जाति (एससी) वोटों में बीजेपी गठबंधन के प्रति साफ झुकाव देखने का दावा किया गया है. उसे इनके 58 फीसदी वोट मिल सकते हैं. आरजेडी गठबंधन के खाते में इनके 26 फीसदी वोट आने का अनुमान है. 

ये भी देखें- महिलाएं दिलाएंगी NDA को जीत, PK बनेंगे 'वोटकटवा'... जानें VoteVibe Exit Poll की 5 खास बातें

एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि ब्राह्मण, बनिया और राजपूत वोटों से एनडीए उम्मीदवारों की झोली भर सकती है और उन्हें 63 फीसदी वोट मिल सकते हैं. वहीं आरजेडी महागठबंधन को 19 पर्सेंट वोटों से संतोष करना पड़ सकता है.

याद दिला दें कि एग्जिट पोल के ये आंकड़े बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में वोट देकर बाहर निकलने वाले लोगों की राय लेकर तैयार किए गए हैं. पिछले चुनावों के नतीजों बताते हैं कि एग्जिट पोल और असल नतीजों में कई बार काफी अंतर भी देखने को मिलता है. ऐसे में बिहार विधानसभा में मतदाताओं के मन में इस बार क्या है, ये 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Bihar Exit Poll 2025, Bihar Todays Chanakya Exit Poll
Get App for Better Experience
Install Now