बिहार में NDA की प्रचंड जीत के अनुमान से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 595 अंक ऊपर बंद, जानें निफ्टी का हाल

बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आते ही शेयर बाजार भी झूम उठा. एग्जिट पोल में ए़नडीए की 'प्रचंड जीत' के अनुमान से शेयर बाजार बुधवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 595.19 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,466.51 और निफ्टी 180.85 अंक या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,875.80 पर था. बाजार में तेजी का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया.

ये भी पढ़ें- एनडीए के खाते में बंपर सीटें, महागठबंधन का आंकड़ा 80 से नीचे

एग्जिट पोल के बाद देखें शेयर बाजार का हाल

निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी ऑटो 1.24 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 1.00 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.60 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.69 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.68 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए.

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, ट्रेंट, इटरनल (जोमैटो), सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और मारुति सुजुकी गेनर्स थे। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक लूजर्स थे.

2,509 शेयर बढ़े, 1,701 शेयर घटे

बाजार व्यापक स्तर पर भी मजबूत था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2,509 और गिरने वाले शेयरों की संख्या 1,701 रही हैं, जबकि 163 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए. लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 475.30 अंक या 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,902.30 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 149.05 अंक या 0.82 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,250.45 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार में तेजी

आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के अनुमान ने इसे बढ़ाने का काम किया है. अमेरिकी शटडाउन समाप्त करने की कोशिशों में तेजी ने बाजार को और मजबूत दी है.

ब्रोकिंग फर्म ने आगे कहा कि आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें फेड की ब्याज दरों में कटौती पर और महंगाई के आंकड़ों पर होगी. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 455 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,321 और निफ्टी 131 अंक या 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,826 पर था.

इनपुट- IANS