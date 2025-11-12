EXIT POLL: तेजस्वी यादव की RJD को पीछे छोड़ BJP बनेगी सबसे बड़ी पार्टी

बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी इसका इंतजार हर किसी को है. वोट भले ही 14 नवंबर को खुलेंगे लेकिन एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं. तमाम एग्जिट पोल्स ने एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य दलों के लिए अलग-अलग सीटें मिलने का अनुमान जताया है. लेकिन एक बात सभी में कॉमन है, वह है एनडीए की बंपर जीत. हर एक एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है. एग्ज़िट पोल अगर सही साबित होते हैं तो यह चुनाव बीजेपी के लिए कम से कम एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

बीजेपी के लिए क्या कह रहे एग्जिट पोल?

एग्ज़िट पोल के मुताबिक, बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जिससे NDA में बड़े भाई के तौर पर उसकी स्थिति और मज़बूत हो जाएगी. एग्ज़िट पोल के मुताबिक, बीजेपी 67 से 70 सीटें जीतेगी, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी की 56-69 सीटों की उम्मीद से कहीं ज्यादा है.

हालांकि यह आरजेडी की पिछली बार तय की गई 75 सीटों से काफ़ी कम है. लेकिन यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जेडीयू की 58 से 71 सीटों की उम्मीद से ज़्यादा होगी. बीजेपी का औसत स्कोर 69 सीटें और जेडयू का 62 सीटें है. वहीं आरजेडी को 63 सीटें मिल सकती हैं.

EXIT POLL NDA महागठबंधन जनसुराज पार्टी अन्य चाणक्य स्ट्रैटजीज 130-138 100-108 0-0 3-5 दैनिक भास्कर 145-160 73-91 0-3 5-7 DV रिसर्च 137-152 83-98 2-4 1-8 JVC 135-150 88-103 0-1 3-6 Matrize 147-167 70-90 0-2 2-8 P-मार्क 142-162 80-98 1-4 0-3 पीपल इनसाइट्स 133-148 87-102 0-2 3-6 पीपल पल्स 133-159 75-101 0-5 2-8 पोल ऑफ पोल्स 147 90 1 5

2020 से बिहार में बीजेपी का दबदबा

सवाल ये भी है कि क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने से बीजेपी का ज़मीनी स्तर पर पहले से मौजूद प्रभाव पर कोई फर्क पड़ेगा. बीजेपी साल 2020 से बिहार में अपना दबदबा बनाए हुए है. चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने के बाद जेडीयू को फायदा पहुंचा था. उस समय गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी सिर्फ 43 सीटें ही जीत सकी थी. हालांकि, एग्ज़िट पोल के नतीजे हमेशा सही हों ये जरूरी नहीं है. बिहार को लेकर ऐसा कई बार हुआ है, जब एग्ज़िट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं.

सभी एग्जिट पोल में NDA की बंपर जीत का दावा

इस बार, दैनिक भास्कर, मैट्रिज़, पीपुल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजीज़, पीपुल्स पल्स, VoteVibe, एक्सिस आई इंडिया समेत सहित 9 एग्ज़िट पोल ने एनडीए की जीत का अनुमान जताया है. उनके आंकड़े 121 से 167 के बीच हैं. वहीं महागठबंधन के लिए स्कोर का यह अमुमान 73 से 108 के बीच है. एग्जिट पोल के आंकड़ों का औसत यह संकेत देता है कि सत्तारूढ़ एनडीए को 147 और महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती हैं.

क्या कहता है VoteVibe का एग्जिट पोल?

VoteVibe के एग्जिट पोल ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार की बहुमत के साथ वापसी का संकेत दिया गया है. एनडीए को 125-145 सीटें और महागठबंधन को 95-115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. महिलाओं ने खुलकर एनडीए का सपोर्ट किया है. महिलाओं के 48.5 फीसदी वोट एनडीए को मिलते बताए गए हैं जबकि 37.9% महिला वोट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना जताई गई है. महिला वोटों के मामले में महागठबंधन से एनडीए 10.6 पॉइंट आगे है. महिला वोटों के मामले में महागठबंधन से एनडीए 10.6 पॉइंट आगे है.

Axis My India एग्जिट पोल का NDA के लिए क्या है अनुमान?

Axis My India के एग्जिट पोल सर्वे में एनडीए को 121-141और महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. इसके मुताबिक एनडीए को 43 फीसदी तो महागठबंधन को 41 पर्सेंट वोट मिलने के आसार जताए गए हैं.एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 45 फीसदी महिलाएं एनडीए के पक्ष में और 40 फीसदी महागठबंधन के पक्ष में हैं. इसी तरह पुरुष वोटरों में 42 फीसदी ने महागठबंधन और 41 फीसदी ने एनडीए को वोट देने की बात कही है.