बिहार में 2 बाइक की आमने-सामने टक्कर में 4 युवकों की मौत, धू-धू कर जल गई बाइक

टक्कर के बाद दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसी दौरान एक बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई.

  • बिहार के रोहतास जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 4 युवकों की मौत हुई.
  • हादसे में बाइक में आग लगने से एक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई.
  • मृतकों की पहचान उमा शर्मा, अनमोल शर्मा, विशाल तिवारी और आलोक कुमार के रूप में हुई है.
रोहतास:

बिहार के रोहतास में बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत तरांव मौना मोड़ के समीप हुआ है. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई. मृतकों की पहचान उमा शर्मा, अनमोल शर्मा, विशाल तिवारी और आलोक कुमार के रूप में की गई है. घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे दोस्त 

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक विशाल तिवारी अपने दोस्त बंटी कुमार के साथ बाइक से नासरीगंज में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक उछलकर सड़क पर अलग-अलग दिशा में जा गिरे. स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.

टक्कर के बाद बाइक में लगी आग 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसी दौरान एक बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था.

हादसे की तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत आयरकोठा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है. पोस्टमार्टम और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

 अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत 

बुधवार को रोहतास जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक महिला समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश, सड़कों पर बालू की अवैध ढुलाई, यातायात संकेतकों की कमी और ट्रैफिक व्यवस्था में लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट-RANJAN SINGH

