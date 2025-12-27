विज्ञापन
Road Accident: बाइक की आमने-सामने टक्कर में 5 फीट ऊपर उछला शख्स, 1 की मौत; महिला-बच्चे समेत 4 घायल

बेगूसराय की सड़क पर दो बाइकों की ऐसी भिड़ंत कि देखने वालों की रूह कांप गई. एक बिजली मिस्त्री की मौके पर ही मौत, जबकि एक पूरा परिवार जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

Road Accident: बाइक की आमने-सामने टक्कर में 5 फीट ऊपर उछला शख्स, 1 की मौत; महिला-बच्चे समेत 4 घायल
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की सीधी टक्कर में बिजली मिस्त्री की मौत; एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर
Road Accident News: बिहार के बेगूसराय जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार की रात गढ़पुरा मुख्य सड़क पर हुए एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया, वहीं दूसरे परिवार के चार सदस्य जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं. इस दिल दहला देने वाली घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

जानकारी के अनुसार, पेशे से बिजली मिस्त्री अनिल कुमार रात को बखरी से अपना काम खत्म कर घर (करकौली) लौट रहे थे. इसी दौरान, सामने (गढ़पुरा) से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि अनिल कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार हसनपुर थाना क्षेत्र के शकरपुरा निवासी बम-बम तांती अपने परिवार (पत्नी और दो बच्चों) के साथ ससुराल जा रहे थे. इस हादसे में वे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए.

पति और एक बच्चे की हालत नाजुक

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और बखरी पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को बखरी पीएचसी (PHC) में भर्ती कराया. बम-बम तांती और एक बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया है. वहीं पुलिस ने मृतक अनिल कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

वायरल हो रहा है सीसीटीवी वीडियो

हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज अब इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार बाइक ने नियंत्रण खोया और यह दुखद घटना घटी.

