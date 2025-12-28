विज्ञापन
बिहारः भीषण कोहरे के बीच समस्तीपुर में ट्रक ने 20 मीटर तक घसीटी कार, बाल-बाल बची सवारों की जान 

एक कार समस्तीपुर से पटोरी की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे से समस्तीपुर से दलसिंहसराय की ओर जा रहा एक ट्रक अचानक कार से टकरा गया. कार का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के साथ करीब 20 मीटर तक घिसटती रही. 

(प्रतीकात्मक फोटो)
  • समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी चौक पर घने कोहरे के बीच ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी.
  • टक्कर के बाद कार लगभग बीस मीटर तक सड़क पर ट्रक के साथ घिसटती चली गई थी.
  • कार में सवार सभी लोग इस हादसे में बाल-बाल बच गए जो एक बड़ी राहत है.
समस्तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर जिले के एनएच-28 स्थित मुसरीघरारी चौक पर शनिवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते.होते टल गया. घने कोहरे के बीच पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दीए जिससे कार करीब 20 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई. हालांकि गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए. 

जानकारी के अनुसार, एक कार समस्तीपुर से पटोरी की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे से समस्तीपुर से दलसिंहसराय की ओर जा रहा एक ट्रक अचानक कार से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के साथ करीब 20 मीटर तक घिसटती रही. 

पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया. 

शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण घना कोहरा और कम दृश्यता बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

इस घटना के बाद एक बार फिर कोहरे के मौसम में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है.

(अविनाश कुमार का इनपुट)

