Bihar Train Accident: बिहार के जमुई जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हुआ. आसनसोल मंडल के लाहाबोन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच सीमेंट लदी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया. हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और बहाली का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है.

रात 11:25 बजे हुआ हादसा

यह घटना 27 दिसंबर की रात करीब 11:25 बजे हुई. जानकारी के मुताबिक, मालगाड़ी जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी, तभी अचानक तेज आवाज के साथ उसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसा बरुआ नदी पुल के पास हुआ.

डिब्बे पुल से नीचे गिरे

दुर्घटना में मालगाड़ी के आठ से दस डिब्बे पटरी से उतर गए. इनमें से 5डिब्बे सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गए. डिब्बों में बड़ी मात्रा में सीमेंट लदा हुआ था, जो गिरते ही पुल और उसके आसपास बिखर गया. इससे रेल पटरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

रेल यातायात पूरी तरह बाधित

हादसे के बाद किउल–जसीडीह रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइनें बंद हो गईं. कई यात्री और मालगाड़ियां अलग-अलग स्टेशनों पर रोक दी गई हैं. इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Hajipur, Bihar | Eight wagons of a goods train derailed between Lahabon and Simultala stations of Asansol Division (Eastern Railway) at 23:25 hrs on December 27, 2025. This has disrupted train operations on both the Up and Down lines of this section. Upon receiving the… — ANI (@ANI) December 28, 2025

रेलवे की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) टीमों को मौके पर भेजा गया. रेलवे अधिकारी, रेल पुलिस और आरपीएफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पटरी को ठीक करने और परिचालन बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

