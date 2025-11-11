Matrize Exit Polls: बिहार के 4 रीजन में NDA की बहार, सीमांचल में महागठबंधन दे रहा टक्कर

बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद सामने आए अधिकतर एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी की संभावना जताई गई है. आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल में बिहार को पांच क्षेत्रों अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल में बांटकर सर्वे किया गया है कि कहां-कहां कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है.

अंगिका रीजन

आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल के अनुसार, अंगिका में कुल विधानसभा की सीटें 30 हैं, जिनमें एनडीए को 20-23 सीटें, महागठबंधन को 7-10 सीटें और अन्य को 0-1 सीट मिलने का अनुमान है. इस रीजन में एनडीए को 47.9 प्रतिशत, महागठबंधन को 37.1 प्रतिशत और अन्य को 15 प्रतिशत वोट मिलने के आसार हैं.

भोजपुर रीजन

मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक, भोजपुर रीजन की 67 सीटों में से एनडीए के खाते में 37-42 सीटें, महागठबंधन के खाते में 20-25 और अन्य के खाते में 0-2 सीट आने की संभावना है. वोट शेयरिंग में एनडीए को 48.4 फीसदी, महागठबंधन को 36.1 फीसदी और अन्य को 15.5 फीसदी मत मिलने के आसार हैं.

मगध रीजन

इस एग्जिट पोल के अनुसार, मगध रीजन में एनडीए के आगे रहने की उम्मीद है. यहां की 51 सीटों में से एनडीए के पाले में 30-35 सीटें आने के आसार हैं, जबकि महागठबंधन 17-22 और अन्य 0-1 सीट पर सिमट सकते हैं. अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो इसमें भी एनडीए आगे है. मगध में एनडीए को 48.8 फीसदी, महागठबंधन को 36.2 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी मत मिलने की उम्मीद है.

मिथिलांचल

आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल की मानें तो मिथिलांचल में भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जादू चला है. यहां की 71 सीटों में एनडीए को 50-55, महागठबंधन को 18-23 और अन्य को 0-1 सीट मिल सकती हैं. साथ ही यहां एनडीए की वोटिंग प्रतिशत 47.7 रहने की उम्मीद है. महागठबंधन को 36.5 फीसदी और अन्य को 15.8 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं.

ये भी देखें- Bihar Election Exit polls: बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर, एग्जिट पोल के नतीजों से हो गया साफ

सीमांचल

मैटराइज एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रहने की संभावना है. 24 सीटों में से एनडीए को 10-12 सीटें, महागठबंधन को 8-10 सीटें और अन्य को 2-3 सीटें मिलने के आसार हैं. हालांकि वोट शेयरिंग में यहां महागठबंधन आगे नजर आ रहा है. महागठबंधन को 49.9 फीसदी, एनडीए को 39.1 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट मिलने की संभावना है.

ये भी देखें- Bihar Exit poll: सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पहली पसंद, नीतीश भी रह गए पीछे!

फिर से NDA सरकार!

इस तरह अगर बिहार के पांचों रीजन के आंकड़ों पर गौर करें तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. एग्जिट पोल के मुताबिक, राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70-90 सीटें और अन्य पार्टियों को 2-8 सीट मिल सकती हैं.

मैटराइज का एग्जिट पोल 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बिहार के 66,087 लोगों की राय ली गई है. इसमें 31,722 पुरुषों, 19,165 महिलाओं और 15,200 युवाओं को शामिल किया गया है. एग्जिट पोल के नतीजों में 3 प्रतिशत तक एरर मार्जिन हो सकता है. हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा.