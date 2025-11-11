Bihar Election Exit polls: बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर, एग्जिट पोल के नतीजों से हो गया साफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. ये जानना दिलचस्प है कि इस बार एनडीए की रणनीति कितनी कारगर रही. क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है या फिर तेजस्वी यादव की अगुआई में महागठबंधन कमाल दिखाएगा? वैसे तो इसका अंतिम फैसला 14 नवंबर को मतदान के नतीजों से होगा, लेकिन मंगलवार को सामने आए एग्जिट पोल भी अहम इशारा कर रहे हैं.

एनडीए और महागठबंधन, किसे कितनी सीटें?

पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल अनुमानों की मानें तो चुनाव में एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने आ सकता है. उसे 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं महागठबंधन के खाते में 75 से 101 के बीच सीटें आने की संभावना है. प्रशांत किशोर की जन सुराज की झोली में 0 से लेकर 5 सीटें गिरने की बात कही गई है. अन्य उम्मीदवारों को 2 से 8 सीटें तक मिल सकती हैं.

मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत दिखाया गया है. उसके मुताबिक एनडीए 147 से 167 के बीच सीटें लेकर सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है. वहीं विपक्षी महागठबंधन को 70 से 90 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. जन सुराज पार्टी को 2 से कम सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

P-Marq के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत के पार दिखाया गया है. उसे 142 से 162 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं महागठबंधन के खाते में 80 से 98 सीटें आने के आसार बताए गए हैं. इस पर यकीन करें तो इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार कायम रहेगी और विपक्ष का सत्ता पलट का सपना एक बार फिर से सपना ही रहने के आसार हैं.

अन्य के एग्जिट पोल्स की बात करें तो एनडीए को डीवी रिसर्च ने 137-152 सीटें, दैनिक भास्कर ने 145-160 सीटें, जेवीसी ने 135-150 सीटें, चाणक्या स्ट्रेटिजी ने 130-138 सीटें और पीपल्स इनसाइट ने 133-148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. वहीं महागठबंधन को चाणक्या स्ट्रैटिजी ने 100-108, दैनिक भास्कर ने 73-91, डीवी रिसर्च ने 83-98, जेवीसी ने 88-103 सीटें और पीपल्स इनसाइट ने 87-102 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

पार्टी वाइज सीटों का अनुमान

बीजेपी की अपनी सीटों की बात करें तो पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में उसे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का अनुमान जताया गया है और 63 से 70 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 62 से 69 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 55 से 62 सीटों के बीच आने का अनुमान लगाया गया है.

पार्टी वाइज सीटों में मैट्रिज ने जेडीयू के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का संकेत दिया है. इस एग्जिट पोल में उसे सबसे ज्यादा 67-75 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं. उसके बाद बीजेपी को 65-73 सीटें और आरजेडी को 53-58 सीटें मिलने का संकेत दिया गया है. चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है. कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है.

वोट प्रतिशत में किसने मारी बाजी?

वोट प्रतिशत की बात करें तो पीपल्स पल्स एग्जिट पोल का अनुमान है कि एनडीए को 46.2 फीसदी, महागठबंधन को 37.9 फीसदी, जन सुराज को 9.7 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.3 फीसदी, बीजेपी को 21.4 प्रतिशत और जेडीयू को 17.6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

मैट्रिज के एग्जिट पोल्स पर यकीन करें तो एनडीए को सबसे ज्यादा 48 फीसदी वोट शेयर मिलने के आसार हैं. वहीं महागठबंधन को 37 फीसदी वोट मिलने की संभावना जताई गई है. पीके की जन सुराज पार्टी को 5 फीसदी वोट मिल सकते हैं. AIMIM के खाते में एक फीसदी वोट आने की संभावना जताई गई है.

बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई थी. वहीं 122 सीटों के लिए आज दूसरा चरण में भी वोटिंग का रिकॉर्ड बना है. चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम 5 बजे तक बिहार में 67.14 प्रतिशत मतदान हो चुका है. यह बिहार के इतिहास का अब तक सबसे अधिक मतदान है.

मंगलवार को दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर मतदान हुआ. इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. दोनों चरणों के मतदान की गिनती 14 नवंबर को होगी.

इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुआई वाली सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुकाबला है. महागठबंधन के अलावा चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज भी एनडीए को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है. असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM चुनावी लड़ाई को बहुकोणीय बनाने की कोशिश में है.