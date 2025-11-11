विज्ञापन
Bihar Exit poll: सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पहली पसंद, नीतीश भी रह गए पीछे!

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बने, इसे लेकर पीपल्स पल्स ने अलग से एग्जिट पोल किया है. इसमें जो रुझान निकलकर सामने आया है, वह चौंकाने वाला है.

Read Time: 3 mins
Bihar Exit poll: सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पहली पसंद, नीतीश भी रह गए पीछे!
  • बिहार विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की दमदार वापसी की संभावना जताई गई है
  • पीपल्स पल्स के सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अधिक पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया है
  • सर्वे के मुताबिक 32% लोग तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं, जबकि 30% लोग नीतीश कुमार को प्राथमिकता देते हैं
बिहार में विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण पूरा होने के बाद सामने आए सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है. एनडीए पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही उसके सीएम होंगे. हालांकि एग्जिट पोल में एक चौंकाने वाला ट्रेंड ये भी दिखा है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिहार के ज्यादातर लोग नीतीश कुमार के बजाय, आरजेडी के तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं. 

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बने, इसे लेकर पीपल्स पल्स ने अलग से एग्जिट पोल किया है. इसमें जो रुझान निकलकर सामने आया है. उसके मुताबिक, तेजस्वी यादव सीएम चॉइस के लिए बिहार के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं. 32 फीसदी लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए. 

इस मामले में हालांकि नीतीश कुमार ज्यादा पीछे नहीं हैं. पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक, मुख्यमंत्री के रूप में पसंद के मामले में 30 फीसदी लोग चाहते हैं कि नीतीश ही सीएम रहें. यह दिखाता है कि नीतीश के 20 साल के शासन के बावजूद लोगों में उनका क्रेज कम नहीं हुआ है. उन पर एंटी इन्कम्बेंसी का फंडा काम नहीं कर रहा. भले ही बीच-बीच में नीतीश की पार्टी की सीटों की संख्या उठती-गिरती रही, लेकिन वह दो दशक से सीएम की गद्दी पर बने हुए हैं.

मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में अन्य नेताओं की बात करें तो पीपल्स पल्स के सर्वे में प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को लेकर भी लोगों की राय जानी गई. लेकिन इनमें से कोई भी नेता तेजस्वी और नीतीश के आसपास भी नहीं नजर आ रहा. 

इस सर्वे की मानें तो महज 8 फीसदी लोग ही प्रशांत किशोर को सीएम देखना चाहते हैं. इतने ही प्रतिशत लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं. सीएम फेस के रूप में सम्राट चौधरी को 6 फीसदी लोग और राजेश कुमार को 2 पर्सेंट वोटर अपनी पसंद मानते हैं. 14 फीसदी लोगों ने इनके अलावा अन्य नेताओं को सीएम बनाने की इच्छा जताई है. 

बता दें कि बिहार में वोटिंग पूरी होने के बाद सामने आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में एनडीए को प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है. चाणक्य  स्ट्रेटिजीज ने एनडीए को 130-138 सीट और महागठबंधन को 100-108 सीट दिखाई हैं. पीपुल्स पल्स ने एनडीए को 133-159 जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिलने की संभावना जताई है.

मैट्रिज के सर्वे की मानें तो एनडीए 147-167 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है. इसके एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की अनुमान है.  हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही साफ होगा.

Bihar Election 2025, Bihar Exit Poll 2025, Bihar Exit Poll Result
