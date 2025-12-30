विज्ञापन

MBBS करने के लिए इन पांच देशों में जाते हैं लोग, जानें कहां सबसे सस्ती है पढ़ाई

Cheapest MBBS in Abroad: भारत में MBBS की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजों में महंगी होने के कारण कई छात्रों के लिए सपना रह जाता है, लेकिन कुछ देशों में कम खर्च में ग्लोबल क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन मिलती है.

MBBS करने के लिए इन देशों में जा सकते हैं आप

Cheapest MBBS in Abroad: भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई करना काफी महंगा होता है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों में होती है, जिससे कई स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां कम खर्च में MBBS की पढ़ाई होती है और क्वालिटी भी ग्लोबल लेवल की होती है. इन देशों में सबसे ज्यादा लोग एमबीबीएस करने जाते हैं. अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और खर्च कम रखना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए पांच ऐसे देश जहां भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं और सबसे सस्ती पढ़ाई कहां है.

1. बेलारूस

बेलारूस को एमबीबीएस पढ़ाई के लिए सबसे सस्ते देशों में गिना जाता है. यहां का रहने का खर्च मात्र 15 से 20 हजार रुपए महीना है और पूरी पढ़ाई का खर्च 26 से 28 लाख रुपए के बीच आता है. बेलारूस की मेडिकल डिग्री WHO और NMC दोनों से मान्यता प्राप्त है. पढ़ाई का लेवल ग्लोबल क्वालिटी का होता है, जिससे भारतीय छात्रों को अच्छी मेडिकल शिक्षा मिलती है.

2. कजाकिस्तान

कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई 5 साल की होती है. एडमिशन के लिए 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय छात्रों को FMGE परीक्षा पास करनी होती है, ताकि वे भारत में प्रैक्टिस कर सकें. यहां का कुल खर्च लगभग 25 से 26 लाख रुपए आता है.

3. रूस

रूस भारतीय छात्रों की पहली पसंद है. यहां एमबीबीएस का कोर्स 6 साल का होता है और कई यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाती हैं. पढ़ाई के बाद छात्रों को भारत में इंटर्नशिप करनी पड़ती है. रूस में MBBS की पढ़ाई का कुल खर्च 29 से 30 लाख रुपए आता है.

4. फिलिपींस

फिलिपींस में मेडिकल एजुकेशन का फोकस क्लीनिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होता है. छात्रों को सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मॉडल मिलता है. पढ़ाई का खर्च 20 से 22 लाख रुपए तक आता है और यहां लोन की सुविधा भी उपलब्ध है.

5. चीन

चीन में MBBS कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल है. कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी उपलब्ध हैं, जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है. एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स जरूरी हैं. कुल खर्च करीब 29 से 30 लाख रुपए आता है और इंटर्नशिप भारत में भी वैलिड मानी जाती है.

