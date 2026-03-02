विज्ञापन
4 minutes ago

Holika Dahan 2026 LIVE: रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, साल 2026 में होलिका दहन की तारीख और समय को लेकर लोगों के बीच थोड़ी उलझन बनी हुई है. वजह है फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि, भद्रा काल और चंद्र ग्रहण का एक साथ पड़ना. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर सही दिन और शुभ मुहूर्त क्या है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है. वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5 बजकर 55 मिनट से हो रही है और यह 3 मार्च की शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगी. लेकिन 2 मार्च की शाम से ही भद्रा काल भी शुरू हो रहा है, जो 3 मार्च की सुबह 5 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. मान्यता है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए होलिका दहन के समय को लेकर उलझन है.

इसके अलावा 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. ग्रहण के दौरान सूतक काल प्रभावी हो जाता है, जिसमें धार्मिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. ऐसे में NDTV के साथ हुई खास बातचीत के दौरान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित ने बताया, इन सभी स्थितियों को देखते हुए होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त के समय के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त थोड़ा अलग हो सकता है. आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं आपके शहर में होलिका दहन का सही समय, पूजा विधि, मंत्र और अन्य जरूरी बातें- 

Mar 02, 2026 21:14 (IST)
Holika Dahan 2026: धनबाद में हुआ होलिका दहन का आयोजन

(Photo: IANS)

Mar 02, 2026 21:07 (IST)
Holika Dahan 2026: लखनऊ में हुआ होलिका दहन का आयोजन

Mar 02, 2026 21:03 (IST)
Holika Dahan 2026 LIVE: बोरीवली में होलिका दहन का समारोह आयोजित

Mar 02, 2026 20:59 (IST)
उज्जैन: श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में होलिका दहन किया गया

Mar 02, 2026 20:53 (IST)
Holika Dahan 2026: देशभर में होलिका दहन की तैयारियां

बस्तर के जगदलपुर में होली से पहले भक्तों ने होलिका दहन की पूर्व संध्या पर पूजा-अर्चना की.

(फोटो: IANS)

Mar 02, 2026 20:31 (IST)
Holika Dahan 2026: सीकर में कई जगह गोधूलि बेला में जली होलिका

प्रदेश के साथ सीकर जिले में बुराई पर अच्छाई की जीत का पावन पर्व होलिका दहन आज बड़े ही धूमधाम, उत्साह, उमंग और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाई जा रही है. बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व होलिका दहन पर सीकर में आज कई इलाकों में गोधूलि बेला पर सूर्य अस्त होने के बाद होलिका दहन का किया गया, हालांकि इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस वर्ष रात 1:26 से 1:38 तक है, लेकिन राजकीय होली सहित कई इलाकों में होलिका दहन को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर गोधूलि बेला में ही होली का दहन किया गया. होलिका दहन से पूर्व विधि विधान से पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण किया गया और इसके बाद होलिका दहन किया गया.

Mar 02, 2026 20:22 (IST)
Holika Dahan LIVE: ग्वालियर के सराफा बाजार में होलिका दहन की तैयारियां शुरू

ग्वालियर मे सराफा बाजार मे अंचल की सबसे बड़ी होलिका दहन के पूर्व उत्सव शुरू हो गया है. इसक चलते रासलीला और पूजा अर्चना जारी है. यह होली 25 हजार कंडो से सजाई गई है जिसमें शिखर पर होलिका की आकर्षक प्रतिमा भी लगाईं गई है. होलिका दहन रात 10:30 के बाद होगा लेकिन उससे पहले ही पूरे सराफा बाजार में होलिकोत्सव की धूम देखने को मिल रही है.

Mar 02, 2026 20:13 (IST)
Chandra Grahan 2026: कल लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर को 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. बता दें, कि सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ऐसे में 3 मार्च को सूतक काल 6 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा. इस समय मूर्ति स्पर्श और भोजन बनाने या खाने की मनाही होती है.

Mar 02, 2026 20:01 (IST)
Holika Dahan 2026: यहां पढ़िए होलिका माता की आरती

होलिका माता की आरती

ॐ जय होलिका माता मैया जय होलिका माता

जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता ॐ जय होलिका माता

ॐ जय होलिका माता मैया जय होलिका माता

जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता ॐ जय होलिका माता

महाऋषि कश्यप की पुत्री तुम माता

मैया पुत्री तुम माता और दिति है माता

और दिति है माता हिरण्य कश्यप भ्राता

ॐ जय होलिका माता ||

शिव भक्ति से तुमने ऐसा वर पाया

मैया ऐसा वर पाया अग्नि जला न पाए

अग्नि जला न पाए तेरी ये काया

ॐ जय होलिका माता ||

वरदानी ये दुशाला शीश पे जब ओढ़े

मैया शीश पे जब ओढ़े शिवजी की कृपा से

शिवजी की कृपा से अग्नि भी मुख मोड़े

ॐ जय होलिका माता ||

ऋषि श्राप के बंधन सारे सत्य हुए

मैया सारे सत्य हुए अग्नि बिच में जल के

अग्नि बिच में जल के दोषी वो भस्म हुए

ॐ जय होलिका माता ||

पान सुपारी नारियल जो तुझे दान करे

मैया जो तुझे दान करे धन वैभव सुख सारे

धन वैभव सुख सारे तू प्रदान करे

ॐ जय होलिका माता ||

गेंहू चने की बाली चढ़े सरसो के फूल

मैया चढ़े सरसो के फूल उस जन के दुःख हारती

उस जन के दुःख हारती ग्रह रहे अनुकूल

ॐ जय होलिका माता ||

होली दहन के समय जो परिक्रमा करते

मैया परिक्रमा करते होलिका माँ की कृपा से

होलिका माँ की कृपा से काज सफल होते

ॐ जय होलिका माता ||

बड़ गुल्ले गोबर के होली में दहन करे

मैया होली में दहन करे अन्न धन से भंडारे

अन्न धन से भंडारे होलिका मात भरे

ॐ जय होलिका माता ||

होलिका माई की आरती जो भी जन गावे

मैया जो भी जन गावे सुख संतान की खुशियां

सुख संतान की खुशियां मैया से पाए

ॐ जय होलिका माता ||

ॐ जय होलिका माता मैया जय होलिका माता

वैरागी माँ तेरे नित नित गुण गाता ॐ जय होलिका माता

ॐ जय होलिका माता मैया जय होलिका माता

जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता ॐ जय होलिका माता ||

Mar 02, 2026 19:50 (IST)
Holika Dahan 2026: होलिका दहन पर शोभा यात्रा में शामिल हुए CM योगी, की पूजा-अर्चना

Mar 02, 2026 18:10 (IST)
Holika Dahan 2026: होलिका दहन के लिए जरूरी पूजा सामग्री

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका की पूजा के बाद अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से जीवन की तमाम परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं. 

यहां क्लिक कर पढ़ें- होलिका दहन की पूजा के लिए क्या-क्या पूजा सामग्री चाहिए होती है. 

Mar 02, 2026 17:17 (IST)
Holika Dahan 2026: होलिका दहन से जुड़े अचूक उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार, होलिका दहन की रात की जाने वाली पूजा जीवन से जुड़े सभी दुख, दुर्भाग्य और निगेटिविटी को दूर करके सुख-सौभाग्य और सकारात्मकता लाती है. 

यहां क्लिक कर पढ़ें- होलिका दहन के समय कौन से उपाय को करने से आपकी आर्थिक एवं मानसिक दिक्कतें दूर हों सकती है और कौन सा उपाय जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हुए शत्रुओं पर विजय दिला सकता है.

Mar 02, 2026 16:24 (IST)
होलिका दहन के बाद राख का क्या करना चाहिए?

 तिथि से अलग लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि होलिका दहन के बाद राख का क्या करना चाहिए? इसे घर लाना चाहिए या नहीं? 


यहां क्लिक कर ज्योतिषाचार्य से जानते हैं इस सवाल का जवाब-  

Mar 02, 2026 14:57 (IST)
होलिका दहन की अग्नि में क्या-क्या डालें?

होलिका दहन की पवित्र अग्नि में पान का पत्ता, नारियल, बताशा, लौंग, गुग्ल, कपूर और पीली सरसों और इत्र आदि डालना अत्यंत शुभ माना जाता है. 

Mar 02, 2026 14:00 (IST)
होलिका दहन पर कितनी परिक्रमा करनी चाहिए?

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित कहते हैं, होलिका दहन के समय आप 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं. परिक्रमा करते समय अपने गुरु और इष्ट देव का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप करें.

Mar 02, 2026 13:11 (IST)
होलिका दहन पर परिक्रमा करते हुए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?

ज्योतिषाचार्य बताते हैं, परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए. 

'ऊं नमों भगवते वासुदेवाय नम:' मंत्र का जाप करें.

Mar 02, 2026 12:27 (IST)
होलिका दहन पूजा विधि

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित बताते हैं, 

  • जब चंद्रोदय के साथ पूर्णिमा तिथि का उदय हो जाए, तब स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लें. 
  • हाथ में गंगाजल और अक्षत लेकर अपनी, अपने परिवार और मित्रों की खुशहाली की कामना करते हुए एक संकल्प लें. 
  • इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भगवान नरसिंह का आवाहन करें.  
  • 'ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्॥' मंत्र का जाप करें. 
  • इसके बाद स्थानीय शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दें.
  • होलिका में अग्नि प्रज्वलित करते समय नारियल, चना, गेहूं की बाली, गुजिया अर्पित करें और परिक्रमा करें. 

Mar 02, 2026 11:49 (IST)
किस शहर में कितने बजे होगा होलिका दहन?

दिल्ली: शाम 6 बजकर 20 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक

नोएडा: शाम 6 बजकर 20 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक

मथुरा: शाम 6 बजकर 20 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक

भोपाल: शाम 6 बजकर 24 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक

लखनऊर: शाम 6 बजकर 9 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट तक

पटना: शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजकर 15 मिनट तक

मुंबई: शाम 6 बजकर 45 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 10 मिनट तक

चंडीगढ़: शाम 6 बजकर 25 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 55 मिनट तक

शिमला: शाम 6 बजकर 25 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 55 मिनट तक

जयपुर: शाम 6 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 59 मिनट तक

वारणसी: शाम 6 बजकर 2 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 58 मिनट तक

रायपुर: 6 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 38 मिनट तक

बेंगलुरु: शाम 6 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 55 मिनट तक

चेन्नई: शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 47 मिनट तक

हैदराबाद: शाम 6 बजकर 50 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 32 मिनट तक.

