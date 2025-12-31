जीवित शख्स ने बनवाई अपनी कब्र! 12 लाख रुपए किए खर्च, कहा- मैं बहुत खुश हूं 

Man Builds Own Grave: तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है. 80 साल के बुजुर्ग नक्का इंद्रय्या ने जीवित रहते हुए अपनी कब्र खुद बनवाई है. उन्होंने इस काम पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए और कहा कि वह इस फैसले से बेहद खुश हैं. उनकी कब्र उनकी पत्नी की कब्र के पास बनाई गई है. जानिए क्यों उन्होंने ऐसा किया और इसमें क्या खास है?

कब्र पर लिखा जीवन का संदेश

इंद्रय्या ने कब्र वाली जगह पर जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाने वाला संदेश लिखी एक पट्टिका भी लगवाई है. यह कब्र पूरी तरह ग्रेनाइट से बनी है ताकि यह खराब न हो. तमिलनाडु से आए राजमिस्त्रियों ने इसे तैयार किया. इसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा और गहराई करीब 5 फीट है.

क्यों बनवाई अपनी कब्र?

इंद्रय्या ने बताया कि उन्होंने अपनी कब्र इसलिए पहले से बनवाई है ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि “मैंने चार-पांच घर, एक स्कूल और एक चर्च बनवाया है और अब अपनी कब्र भी. मैं बहुत खुश हूं.”

रोजाना कब्र पर जाते हैं

इंद्रय्या ने बताया कि यह जगह उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है. वह नियमित रूप से वहां जाते हैं, आसपास की सफाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और कुछ समय वहां बिताते हैं. उनके मुताबिक, यह वह जगह है जहां उन्हें उनकी मौत के बाद दफनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन किया है.

जीवन का अनुभव और सोच

इंद्रय्या ने कहा कि मृत्यु अटल है और कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन-दौलत लेकर नहीं जा सकता. उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया. पिता की मौत के बाद 10 साल की उम्र में काम शुरू किया और 45 साल तक दुबई में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम किया. कुछ साल पहले पत्नी की मौत के बाद वह अकेले रह गए. चार बच्चों के पिता इंद्रय्या ने अपने परिवार में अब तक नौ शादियां करवाई हैं. उन्होंने कहा, “मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है. हर कोई मरेगा. मुझे पता है कि मैं भी मरूंगा और मुझे यह भी पता है कि मुझे कहां दफनाया जाएगा.”

