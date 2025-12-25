दिल्ली, यूपी वाले सावधान! हाड़ कंपाने वाली ठंड आने को है; AQI भी डराएगा; बिहार, उत्तराखंड वाले भी संभल जाएं

मैदान से लेकर पहाड़ तक इन दिनों ठंड का प्रकोप लगातार जारी है. दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, यूपी और बिहार तक, हर जगह कंपन महसूस की जा रही है. नए साल से पहले ठंडी हवाओं और कोहरे की वजह से लोगों का बुरा हाल है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण चैन की सांस नहीं लेने दे रहा. नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है, ऐसे में कैसा रहेगा मौसम और कहां-कहां पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानें सबकुछ.

दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड!

मौसम विभाग के अलर्ट से तो लग रहा है कि मौसम की ये मार फिलहाल रुकने वाली नहीं है. सबसे पहले बात दिल्ली-एनसीआर की करते हैं. दो दिन खिली बढ़िया धूप से दिल्ली वाले ज्यादा खुश न हों, भीषण सर्दी और कोहरे का दौर जल्द आने वाला है. मौसम विभाग ने तो इसे लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है. यानी कि घर से निकलने से पहले सावधान रहें और वाहन छोड़ा संभलकर और धीरे चलाएं. IMD ने 26 दिसंबर से दिल्ली और इसके आसपास मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है. कोहरा फिर बढ़ने वाला है. 26 और 27 दिसंबर के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 28 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है.

आने वाले दिनों में कैसी रही दिल्ली की हवा?

दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण के उच्च स्तर से गुरुवार सुबह थोड़ी राहत मिली. एक्यूआई 220 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के 'समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली के 29 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. आनंद विहार में एक्यूआई 308 के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा, जबकि शेष केंद्रों पर यह 'मध्यम' श्रेणी में रहा.

हालांकि, यह राहत थोड़े समय के लिए ही रहने के आसार हैं और आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो सकती है. सीपीसीबी ने कहा कि अनुकूल मौसम परिस्थितियों, विशेष रूप से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर राज्य के मौसम पर देखेन को मिलेगा. पारा फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. सुबह और रात में कोहरा भी जमकर पड़ेगा. हालांकि हल्की धूप कुछ देर के लिए राहत जरूर देगी. मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में गुरुवार के साथ ही शुक्रवार को भी घने कोहरे का अलर्ट है.

उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड

बात अगर उत्तराखंड की करें तो राज्य में शीत लहर का प्रकोप लगातार जारी है. कोहरा और पाला पढ़ने से लगातार तापमान नीचे गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में कोहरे और शीत लहर को लेकर ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है. 25 दिसंबर 26 दिसंबर 27 दिसंबर के लिए शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट में 25 दिसंबर को उधम, सिंह नगर ,नैनीताल, चंपावत ,देहरादून ,पौड़ी हरिद्वार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. साथ ही उधम सिंह नगर ,नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में भीषण शीत लहर की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

26 और 27 दिसंबर के लिए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में शीत लहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. बारिश और बर्फबारी ना होने से लगातार सूखी ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से तापमान काफी नीचे गिर रहा है और लगातार ठंड बढ़ रही है.

बिहार में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

बिहार भी इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 29 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों में देखा जा रहा है. बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है. हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो कम से कम अगले चार से पांच दिनों तक प्रभावी रहेगा.

29 दिसंबर तक शीतलहर का दौर जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर का दौर जारी रहने की संभावना है. बीते एक सप्ताह से बिहार में ‘कोल्ड-डे' (शीत दिवस) जैसी स्थिति बनी हुई है. लगातार धूप नहीं निकलने के कारण दिन के तापमान में असामान्य गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे दिन में भी अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि 30 दिसंबर के बाद ही मौसम में हल्का सुधार संभव है, उससे पहले राहत की उम्मीद कम है.

कश्मीर में फिर बढ़ा ठंड का प्रकोप

कश्मीर में थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि रात को आसमान साफ रहने की वजह से न्यूनतम तापमान कई डिग्री गिरकर जमाव बिंदु से नीचे चला गया. इस हफ्ते की शुरुआत में बर्फबारी और बारिश के बाद रात में बादल छाए रहने से कश्मीर में ठंड की तीव्रता कुछ कम हुई थी. हालांकि, बुधवार रात मौसम में बदलाव आया और कश्मीर भर के मौसम केंद्रों में शून्य से नीचे तापमान दर्ज किया गया. अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार रात के 3 डिग्री सेल्सियस से पांच डिग्री कम है.