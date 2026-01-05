7 Days Weather Forecast: उत्तर भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है. कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रखा है. मौसम विभाग यानी आईएमडी (Indian Meteorological Department) ने आगामी 7 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है. ठंड, कोहरा और कुछ हिस्सों में बारिश-बर्फबारी की संभावना के कारण सभी को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है. खासकर बुजुर्ग, बच्चे और लो इम्यूनिटी वाले लोग एक्स्ट्रा सतर्क रहें.

आज (5 जनवरी 2026) मौसम का हाल बताते हुए विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही इन राज्यां को शीतलहर (Cold Wave) का सामना करना पड़ सकता है जो कि तापमान को बेहद कम लेवल पर ले जाती है.

IMD की चेतावनी, कब और कहां मौसम बदलेगा?

शीतलहर की संभावना:

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़: 5 से 8 जनवरी

पश्चिम राजस्थान: 5 से 9 जनवरी

पूर्वी राजस्थान: 5 से 10 जनवरी

झारखंड: 6 और 7 जनवरी को कड़ाके की ठंड

इन क्षेत्रों में तापमान में तेज गिरावट हो सकती है, जिससे सुबह-सुबह सिहरन और शरीर में ठंड महसूस होना आम बात होगी.

बारिश या बर्फबारी की संभावना:

उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र: 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश या बर्फ.

उत्तराखंड के कुछ हिस्से: 6 जनवरी को बारिश/बर्फ गिरने की संभावना.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है.

दिल्ली और आसपास मौसम कैसा रहेगा?

राजधानी दिल्ली में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है.

न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

सुबह-सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है.

एयर क्वालिटी अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

6 जनवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसा असर दिख सकता है.

बदलते मौसम में खुद को कैसे रखें हेल्दी? | How to Stay Healthy During Changing Weather?

सर्दी के इस मौसम में खुद का और अपने परिवार का खास ध्यान रखना जरूरी है. नीचे दी गई बातों को अपनाकर आप ठंड के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं:

1. गर्म कपड़े पहनें

कोहरे और ठंडे मौसम में शरीर की गर्मी जल्दी खो जाती है. ऊनी कपड़े, जैकेट, टोपी, मफलर और दस्ताने पहनें. खासकर रात में और सुबह के समय एक्सट्रा लेयर लें. ठंड से शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए गर्म कपड़ों से शरीर की गर्मी बनाए रखना बहुत जरूरी है.

2. गर्म पेय और पौष्टिक भोजन लें

दिन में गर्म पानी, हल्दी वाला दूध या हर्बल चाय लें. सूप, दलिया, सब्ज़ियों वाला खिचड़ी आदि जैसे पौष्टिक और गर्म खाने को वरीयता दें. मौसम के अनुसार मौसमी फल-सब्ज़ियों को अपनी डाइट में शामिल करें. गर्म भोजन न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत रखता है.

3. पर्याप्त नींद लें

नींद पूरी न होने से शरीर की इम्यूनटी कमजोर होती है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें, सोने से पहले मोबाइल/स्क्रीन कम करें.

4. धूप में जरूर जाएं

दिन के उजाले में बाहर निकलकर थोड़ी धूप लें. धूप से विटामिन D मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है और इम्यूनिटी बेहतर बनाता है.

Photo Credit: Pexels

5. प्रदूषण और कोहरे से सावधान रहें

सुबह के समय भारी कोहरा होने पर बाहर निकलने या एक्सरसाइज करने से बचें. वायु प्रदूषण की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो, तो मास्क पहनें. घर में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें.

6. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज

घर के आस-पास वॉक, स्ट्रेचिंग आदि कर सकते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. ये उपाय सर्दियों में हेल्दी और फिट रखेंगे.

इस हफ्ते मौसम में ठंड, कोहरा, शीतलहर और खास क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की संभावना है. बदलते मौसम के कारण शरीर पर असर बढ़ सकता है. लेकिन, अगर आप गर्म कपड़े, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, धूप और सही आदतें अपनाते हैं तो सर्दियों में भी खुद को हेल्दी और एक्टिव रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)