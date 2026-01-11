Weather Update: दिल्ली समेत इन राज्यों में गलन वाली ठंड का सितम, घना कोहरा, बर्फबारी और बारिश बढ़ाएगी टेंशन?

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण सर्दी का दौर जारी है. पहाड़ी इलाकों से लेकर उत्तर भारत तक घरे कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है. जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल है. ज्यादातर राज्यों के 50 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है. सर्दी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. 11 से 15 जनवरी तक सर्दी का ऐसा ही सितम जारी रहेगा.

11 से 15 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 से 15 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, में शीत लहर के साथ ही बहुत घना कोहरा पड़ेगा. इसकी जगह से सर्दी और भी बढ़ जाएगी.

PTI

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में शीतलहर की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. शनिवार को न्यूनतम पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में इस सर्दी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. जो 2024 के बाद से जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही. अगले दो दिनों में स्थिति के और बिगड़ने के साथ 'शीत लहर' चलने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए मध्यम से घने कोहरे और शीत लहर की चेतावनी दी है. सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है.

कैसा रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल का मौसम?

बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी. जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भी शनिवार को जमकर बर्फबारी हुई. जम्मू कश्मीर भी इन दिनों जबरदस्त सर्दी की चपेट में है और इस दौरान घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और शोपियां में तापमान शून्य के नीचे 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस बीच आसमान साफ रहा और डल झील समेत पानी के दूसरे स्रोत जम गए.

इन राज्यों में बारिश से बढ़ेगी ठंड

स्काईमेट के मुताबिक, अगले 3 दिन तक बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने की वजह से कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज हवा के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.

यूपी में ठंड और कोहरे का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. राज्य के 25 जिलों में 11 जनवरी को कड़ाके की सर्दी बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान अति घना कोहरा देखने को मिलेगा. वहीं शीतलहर से ठंड और बढ़ जाएगी. कोहरे की वजह से दृश्यता में भी परेशानी होगी.