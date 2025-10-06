विज्ञापन
बिहार BJP की चुनाव समिति बैठक में 110 सीटों पर मंथन, जानें टिकट पर कौन लेगा अंतिम फैसला

बिहार चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल भी बढ़ने लगी है. इसी बीच दो दिनों तक पटना में चली बीजेपी की बैठक में कुल 110 सीटों पर विचार किया गया. हर सीट के लिए एक से अधिक संभावित नामों पर चर्चा की गई है. अब इन नामों की स्क्रूटिनी दिल्ली में होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी.

चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी की अहम बैठक
  • बिहार बीजेपी की चुनाव समिति ने पटना कार्यालय में दो दिन तक 110 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की
  • बिहार चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन और नामों की पुष्टि केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद की जाएगी
  • बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी सीटों पर मजबूत और जीतने योग्य उम्मीदवार ही मैदान में होंगे
पटना:

रविवार को पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बिहार चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन रहा. बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई.

उम्मीदवारों पर चर्चा, आलाकमान लेगा फैसला

दो दिनों तक चली इस बैठक में कुल 110 सीटों पर विचार किया गया. हर सीट के लिए एक से अधिक संभावित नामों पर चर्चा की गई है. अब इन नामों की स्क्रूटिनी दिल्ली में होगी और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद कहा कि हम हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली.  

सीट शेयरिंग पर कहां तक पहुंचीं बात

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसमें सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई. सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमारा प्रत्याशी हर सीट पर मजबूत हो और जीतने में सक्षम हो. इसके साथ ही उन्होने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा. जो सीटें हमारे हित में होंगी, उन पर भी आगे चर्चा की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि टिकट किसका कटेगा और किसे मिलेगा, इसका फैसला सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही किया जाएगा.

गठबंधन में नहीं कोई नाराजगी

हालांकि अबकी बार जिन लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है, उनकी मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी. दक्षिण बिहार के शाहाबाद और मगध क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के बाद जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी, उन पर विचार कर उम्मीदवार तय किए जाएंगे. इन क्षेत्रों को इस बार एनडीए के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन को लेकर उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी तरह कीर कोई नाराजगी नहीं है.

घोषणा पत्र सुझाव रथ रवाना, वेबसाइट लॉन्च

आपको बता दें कि रविवार को ही बीजेपी ने घोषणा पत्र सुझाव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. आम लोगों से सुझाव लेने के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटी गाड़ियां भेजी जाएंगी. जनता QR कोड या फॉर्म भरकर अपने सुझाव दे सकती है. इसके साथ ही ‘विकसित बिहार' वेबसाइट की लॉन्चिंग भी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने की.
 

