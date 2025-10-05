विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार महागठबंधन में महामंथन के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स, इस दिन ऐलान

Mahaghatbandhan Seat Sharing Formula: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है. रविवार को तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक के बाद सीपीआई के नेता ने कहा कि 7 अक्टूबर को किसी भी समय इसका ऐलान कर दिया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार महागठबंधन में महामंथन के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स, इस दिन ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स कर दिया गया है.
  • बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर दिया है.
  • सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेकर महागठबंधन दो दिन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेगा.
  • बैठक में राजद, सीपीआई और अन्य गठबंधन पार्टियों के नेता मौजूद थे, सभी सीटें और रणनीति फाइनल हो चुकी हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mahaghatbandhan Seat Sharing Formula: बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग दोनों तरफ तय हो चुका है. एनडीए के साथ-साथ रविवार को महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया. रविवार को पटना में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. इस बैठक में आगामी चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम रूप से सहमति बनने की सामने आ रही है.

सीपीआई नेता ने कहा- 7 अक्टूबर को प्रेस कॉफ्रेंस

बैठक के बाद बाहर निकले CPI(M) के नेता अजय कुमार ने कहा कि सीट बंटवारे पर फाइनल निर्णय ले लिया गया है. 7 अक्टूबर को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी. तेजस्वी के घर पर हुई इस मीटिंग में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता राजेश राम भी पहुंचे थे.

सभी बातें फाइनल हो गई है

बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करना बताया गया था. बैठक से बाहर निकलते समय लेफ्ट पार्टी के विधायक ने कहा कि सभी बातें फाइनल हो गई हैं. महागठबंधन में सभी सीट और सभी बातें फाइनल हो चुकी है. दो दिन के अंदर आपको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाएगा. 2 दिन के बाद आपको बुलाकर महागठबंधन आपको सभी चीज बता देगी.

हाल ही में जदयू छोड़ राजद में शामिल हुए परबत्ता विधायक में बैठक में थे

तेजस्वी के घर पर हुई इस बैठक में हाल ही जदयू छोड़ राजद में शामिल हुए परबत्ता विधायक संजीव कुमार भी शामिल थे. बैठक के बाद तेजस्वी यादव के आवास से बाहर निकलते हुए संजीन ने कहा कि आप लोग किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो हम सरकार के साथ कैसे रहेंगे. वहीं सुल्तानपुर में तीन बार पुल गिरा जिस तरीके से सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है.

हमारे कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग कैसे सरकार में रह सकते हैं. यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार का काम हो रहा है.

राजद के पूर्व मंत्री बोले- एक-दो दिन में आपको सबकुछ बता दिया जाएगा

राजद के विधायक पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा यह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक थी. जाहिर है चुनाव का समय है उसी से संबंधित वार्ता हुई है. एक-दो दिन में सारी चीज तय हो जाएगी. आपको बता दिया जाएगा. पशुपतिनाथ पारस को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है.

50 सीटों पर RJD के कैंडिडेट्स लगभग तय

मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि राजद ने 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं. RJD ने अपने 40% (50 सीटों) उम्मीदवारों को क्षेत्र में घूमने की इजाजत दे दी है. जिन सीटों पर राजद के कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय हैं. बिना नाम सार्वजनिक किए उनको क्षेत्र में लोगों से मिलने-जुलने और चुनाव प्रचार करने को कहा गया है. ये सीटें राजद के प्रभाव वाली हैं.

यह भी पढ़ें - NDA में किसे कितनी सीट? धर्मेंद्र प्रधान की ललन, मांझी, कुशवाहा के साथ ताबड़तोड़ बैठक, फॉर्मूला तय

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Election 2025, Bihar Assembly Elections 2025, Mahaghatbandhan, RJD Congress Mahagathbandhan, RJD Congress Mahagathbandhan Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com