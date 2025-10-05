दरभंगा: जन स्वराज पार्टी की जनसभा में हुआ जमकर हंगामा, फेंकी कुर्सियां, हुई मारपीट, कई लोग घायल

जन स्वराज पार्टी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ, बात मारपीट तक आ पहुंची. पूरे घटना क्रम का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से कुर्सी एक दूसरे के उपर फेंकी जा रही हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तारालाही के परिसर में रविवार को जन स्वराज पार्टी की बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय जनसभा आयोजित हुई. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन था. इस दौरान पार्टी के जारी बैलेट पेपर पर मतदान कराया गया, जिसको लेकर भारी विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई.
कई लोग हुए चोटिल
जनसभा में एक दूसरे को कुर्सी फेंक कर मारा गया. कुछ देर में मंच की स्थिति रणक्षेत्र में तब्दील हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोगो को चोट भी आई और एक कार्यकर्ता का सिर फट गया.
हंगामे की क्या रही वजह?
हंगामे और मारपीट की वजह बताई जा रही है कि एक युवक जबरन कई बैलेट पर साइन कर गिरा दिया, जिसका मंच के नीचे स्थानीय लोग विरोध करने लगे और फिर विवाद बढ़ता चला गया. इसके बाद जमकर मारपीट होने लगी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है.
