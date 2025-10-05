विज्ञापन
विशेष लिंक

दरभंगा: जन स्वराज पार्टी की जनसभा में हुआ जमकर हंगामा, फेंकी कुर्सियां, हुई मारपीट, कई लोग घायल

जन स्वराज पार्टी की बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय जनसभा में जमकर हंगामा हुआ. लोगों के बीच मारपीट और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं.

Read Time: 2 mins
Share
दरभंगा: जन स्वराज पार्टी की जनसभा में हुआ जमकर हंगामा, फेंकी कुर्सियां, हुई मारपीट, कई लोग घायल

जन स्वराज पार्टी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ, बात मारपीट तक आ पहुंची. पूरे घटना क्रम का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से कुर्सी एक दूसरे के उपर फेंकी जा रही हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है पूरा मामला?

दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तारालाही के परिसर में रविवार को जन स्वराज पार्टी की बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय जनसभा आयोजित हुई. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन था. इस दौरान पार्टी के जारी बैलेट पेपर पर मतदान कराया गया, जिसको लेकर भारी विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई. 

Latest and Breaking News on NDTV

कई लोग हुए चोटिल

जनसभा में एक दूसरे को कुर्सी फेंक कर मारा गया. कुछ देर में मंच की स्थिति रणक्षेत्र में तब्दील हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोगो को चोट भी आई और एक कार्यकर्ता का सिर फट गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

हंगामे की क्या रही वजह?

हंगामे और मारपीट की वजह बताई जा रही है कि एक युवक जबरन कई बैलेट पर साइन कर गिरा दिया, जिसका मंच के नीचे स्थानीय लोग विरोध करने लगे और फिर विवाद बढ़ता चला गया. इसके बाद जमकर मारपीट होने लगी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Darbhanga  Bihar  Lok Sabha Elections, Darbhanga, Jan Swaraj Party, Jan Swaraj Party Witnessed A Huge Uproar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com