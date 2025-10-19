हेलमेट नहीं, आयरन मैन का 'जार्विस' है, स्टील बर्ड ने लॉन्च किया SBH-32 स्मार्ट हेलमेट, अब बोलकर अटेंड करें कॉल

SBH-32 Aeronautics Smart Helmet: क्या आप बाइक चलाते हुए किसी जरूरी कॉल का जवाब देने के लिए, मैप को देखने के लिए बार-बार रुकते हैं? अगर हां, तो स्टील बर्ड (Steelbird) ने आपकी इन समस्याओं का स्मार्ट (Smart) समाधान ढूंढ लिया है. कंपनी ने अपना नया SBH-32 एयरोनॉटिक्स (Aeronautics) स्मार्ट हेलमेट लॉन्च किया है. इसे एक मिनी-कमांड सेंटर कहा जा सकता है. साथ ही राइडर को किसी फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा फील देगा. सच कहें तो एकदम आयरन मैन वाली फीलिंग आएगी, जब वॉयस कमांड पर हेलमेट काम करेगा. इस खबर में आपको इस स्मार्ट हेलमेट की खासियत के बारे में बताते हैं.
ये हेलमेट है या हेडफोन
हेलमेट ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका मतलब है-
- इसमें 48 घंटे तक लगातार बात करने का टॉकटाइम है. यानी लंबी राइड पर भी आपकी कॉल या गपशप नहीं रुकेगी.
- एक बार चार्ज करो और 110 घंटे तक इसे स्टैंडबाय पर छोड़ दो. बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म.
- अब आपको ट्रैफिक में रुककर बार-बार फोन निकालकर मैप देखने की जरूरत नहीं. फोन को जेब में रखें और नेविगेशन या पसंदीदा गाने सीधे हेलमेट के अंदर सुनें.
सेफ्टी भी सुपर-डुपर
- स्मार्ट फीचर्स के साथ-साथ, सुरक्षा में भी यह किसी से कम नहीं है. दुनिया भर के सेफ्टी स्टैंडर्ड, जैसे DOT (FMVSS No. 218) और भारत के BIS (IS 4151:2015), दोनों ही बड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड इस हेलमेट को मिले हैं.
- इसका डिजाइन एयरोनॉटिक्स से प्रेरित है. इसमें खास तरह के एयर वेंट दिए गए हैं ताकि अंदर हवा का फ्लो बना रहे. साथ ही, तेज स्पीड पर हवा के खिंचाव को कम करने के लिए विंड डिफ्लेक्टर भी लगा है.
- इसके नीचे की साइड पैड पर रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रात में चमकते हैं. इससे अंधेरे में भी दूसरे लोग आपको आसानी से देख पाएंगे.
कम्फर्ट का भी पूरा ध्यान
इसमें निकाले जा सकने वाले और धोने लायक पैडिंग लगी है. पसीना सोखने वाली यह पैडिंग आपकी हर राइड को कम्फर्ट और क्लीन बनाए रखेगी.
कीमत
इस स्मार्ट हेलमेट की कीमत ₹4,399 रुपये रखी गई है, जो इतने सारे फीचर्स के हिसाब से काफी बेहतरीन डील है. तो अब सड़कों पर निकलिए, सुरक्षित रहिए और अपनी राइड का मजा दोगुना कीजिए.
