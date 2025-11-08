विज्ञापन
विशेष लिंक

UP में स्कूटी का चालान 20 लाख 74000 रुपये, नियम तोड़ने वाला भी हैरान, जानें हुआ क्या

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर स्कूटी सावर अनमोल सिंघल का 20,74000 का चालान काटा था. चालान के पीछे हवाला दिया गया था की स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया था और ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कागज थे.   

Read Time: 2 mins
Share
UP में स्कूटी का चालान 20 लाख 74000 रुपये, नियम तोड़ने वाला भी हैरान, जानें हुआ क्या
यूपी में कटा 20 लाख का चालान.
  • मुजफ्फरनगर जिले में एक स्कूटी चालक को हेलमेट न पहनने और बिना लाइसेंस के चलाने पर भारी चालान काटा गया.
  • चालान की राशि 20 लाख 74 हजार रुपएथी, जो कि एक गलती के कारण हुई थी.
  • पुलिस ने 207 एमवी एक्ट की धारा लगाते समय चालान संख्या गलती से चालान राशि में जोड़ दी थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक स्कूटी का इतना भारी भरकम चालान काट दिया कि सुनने वाले भी हैरान रह गए. चालान जब स्कूटी मालिक के घर पहुंचा तो वह तो सकते में आ गया. आता भी क्यों नहीं, चालान की रकम इतनी बड़ी जो थी. दरअसल स्कूटी मालिक को 20 लाख 74000 का चालान भेजा गया था. यह विवादित चालान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने इस चालान को सही कर 4 हज़ार रुपये करवाया. 

ये भी पढ़ें- बिहार के दलित वोटों के लिए इन 20 सीटों पर BJP की ये खास रणनीति, बिखराव रोकने को स्‍पेशल प्लान

स्कूटी का चालान 20,74000 कैसे हुआ?

मुजफ्फरनगर में 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर स्कूटी सावर अनमोल सिंघल का 20,74000 का चालान काटा था. चालान के पीछे हवाला दिया गया था की स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया था और ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कागज थे.  पुलिस ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया. चालान देखकर अनमोल की आंखें फटी की फटी रह गईं. उन्होंने इसे जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. उन्होंने  आनन-फानन में चालान को ठीक कर 4 हज़ार रुपये करवाया. 

पुलिस ने बताया कैसे कटा इतना बड़ा चालान?

आलाधिकारियों का कहना है कि इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती. लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर ने चालान किया था वह 207 एमवी भरना भूल गए. इसी गलती की वजह से 207 संख्या चालान की राशि में जुड़ गई. ये चालान 2074000 का हो गया. इस गलत चालान की वजह से मुजफ्फरनगर पुलिस की जमकर फजीहत हुई थी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Muzaffarnagar News, Scooty Chalan, Chalan For Helmet, UP Police
Get App for Better Experience
Install Now