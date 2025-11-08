UP में स्कूटी का चालान 20 लाख 74000 रुपये, नियम तोड़ने वाला भी हैरान, जानें हुआ क्या

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक स्कूटी का इतना भारी भरकम चालान काट दिया कि सुनने वाले भी हैरान रह गए. चालान जब स्कूटी मालिक के घर पहुंचा तो वह तो सकते में आ गया. आता भी क्यों नहीं, चालान की रकम इतनी बड़ी जो थी. दरअसल स्कूटी मालिक को 20 लाख 74000 का चालान भेजा गया था. यह विवादित चालान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने इस चालान को सही कर 4 हज़ार रुपये करवाया.

स्कूटी का चालान 20,74000 कैसे हुआ?

मुजफ्फरनगर में 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर स्कूटी सावर अनमोल सिंघल का 20,74000 का चालान काटा था. चालान के पीछे हवाला दिया गया था की स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया था और ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कागज थे. पुलिस ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया. चालान देखकर अनमोल की आंखें फटी की फटी रह गईं. उन्होंने इसे जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. उन्होंने आनन-फानन में चालान को ठीक कर 4 हज़ार रुपये करवाया.

पुलिस ने बताया कैसे कटा इतना बड़ा चालान?

आलाधिकारियों का कहना है कि इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती. लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर ने चालान किया था वह 207 एमवी भरना भूल गए. इसी गलती की वजह से 207 संख्या चालान की राशि में जुड़ गई. ये चालान 2074000 का हो गया. इस गलत चालान की वजह से मुजफ्फरनगर पुलिस की जमकर फजीहत हुई थी.

