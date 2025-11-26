धर्मेंद्र के बच्चों सनी और बॉबी देओल से मिलने पहुंचीं 83 साल की ये एक्ट्रेस, कभी धर्मेंद्र संग दी थी कई हिट फिल्में

24 नवंबर का दिन हिंदी सिनेमा के लिए बेहद मुश्किल रहा. इस दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र ने दुनिया को छोड़ दिया. इसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने फिल्मी इंडस्ट्री के कई कलाकार पहुंचे. अभी तक भी धर्मेंद्र के घर सितारों को आना-जाना लगा हुआ है. सितारे सनी देओल और उनके परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. बुधवार को धर्मेंद्र की पुरानी को-स्टार आशा पारेख भी उनके घर पहुंचीं.

आशा पारेख और धर्मेंद्र की फिल्में

83 साल की आशा जी को जब उनकी गाड़ी से उतरते और घर के अंदर जाते देखा गया, तो सोशल मीडिया पर हर किसी की आंखें नम हो गईं. धर्मेंद्र और आशा पारेख ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी थीं. ‘आये दिन बहार के', ‘शिकार', ‘आया सावन झूम के', ‘मेरा गांव मेरा देश', ‘समाधि' जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था. इसी बीच एक और पुरानी को-स्टार मुमताज ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र जी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, “धरम जी, आप हमारे साथ थे और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.”

धर्मेंद्र के घर कौन-कौन पहुंचा

मुमताज और धर्मेंद्र ने ‘काजल', ‘मेरे हमदम मेरे दोस्त', ‘आदमी और इंसान', ‘लोफर' जैसी कई यादगार फिल्में साथ की थीं. इससे पहले ऋतिक रोशन अपने पिता राकेश रोशन के साथ, अजय देवगन, जैकी भगनानी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे समेत कई सितारे देओल परिवार से मिलने और श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं. बॉलीवुड के इस महान सितारे को हर कोई बहुत मिस कर रहा है.