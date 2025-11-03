विज्ञापन
विशेष लिंक

हेलमेट नहीं था इसलिए चालान से बचने के लिए बंदे ने सिर पर रख ली कड़ाही, कैमरे में कैद हुआ झन्नाटेदार Idea

Peak Bengaluru Moment: बेंगलुरु में शख्स ने चालान से बचने के लिए सिर पर कढ़ाही रख ली. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. लोगों ने इसे 'Peak Bengaluru Moment' कहा. वहीं कुछ ने कहा- फ्राइंग पैन ऑमलेट तो पलट सकता है, लेकिन हादसे में सिर नहीं बचा सकता.

Read Time: 3 mins
Share
हेलमेट नहीं था इसलिए चालान से बचने के लिए बंदे ने सिर पर रख ली कड़ाही, कैमरे में कैद हुआ झन्नाटेदार Idea
नहीं था हेलमेट तो चालान से बचने के लिए बंदे ने लगा ऐसा भयंकर जुगाड़, देख लोगों का हंस-हंसकर हो गया बुरा हाल

Man Wears Kadhai As Helmet On Bike: कभी-कभी ट्रैफिक जाम में ऐसे-ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में बेंगलुरु (Bengaluru Viral Video) में देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार के पीछे बैठा शख्स चालान से बचने के लिए हेलमेट की जगह सिर पर कढ़ाही (Frying Pan Helmet) रखे नजर आया. इस अनोखे जुगाड़ को देखकर लोग हैरान भी थे और हंस-हंसकर लोटपोट भी. वीडियो सोशल मीडिया पर 'Peak Bengaluru Moment' के नाम से वायरल हो गया है.

सिर पर कढ़ाही और चेहरे पर कॉन्फिडेंस (Bengluru Shocking Viral Video)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक जाम में एक बाइक सवार अपने दोस्त को पीछे बैठाकर ले जा रहा है, लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति के सिर पर असली हेलमेट नहीं, बल्कि एक बड़ी कढ़ाही (Frying Pan) रखी हुई है. दावा है कि यह वीडियो रूपेना अग्राहारा (Rupena Agrahara) इलाके का है. वीडियो को @karnatakaportf नामक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 3.6 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने इसे 'जुगाड़ू हेलमेट' नाम दे दिया और कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'पत्नी किचन में बर्तन ढूंढ रही है और ये उसे सिर पर पहनकर घूम रहा है.'

हंसी में मत उड़ाइए, ये मजाक जानलेवा भी हो सकता है (frying pan helmet)

  • हालांकि ये वीडियो मजेदार है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इसे 'खतरनाक ट्रेंड' बताया है.
  • हेलमेट कोई फैशन एक्सेसरी नहीं बल्कि, जीवन रक्षक कवच (Life Saving Helmet) है.
  • फ्राइंग पैन ऑमलेट तो पलट सकता है, लेकिन हादसे में सिर नहीं बचा सकता.
  • विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जुगाड़ न सिर्फ जानलेवा हैं, बल्कि Traffic Fine से भी नहीं बचा सकते.

जुगाड़ से नहीं, समझदारी से बचाइए सिर (Man Wears Kadhai Instead of Helmet)

  • बेंगलुरु की ट्रैफिक जाम में अगर आप भी 'क्रिएटिव' बनने का सोच रहे हैं, तो दो बार सोचिए.
  • हेलमेट सिर की सुरक्षा है, चालान से बचने का तरीका नहीं.
  • तो अगली बार जब ट्रैफिक पुलिस दिखे, तो सिर पर कढ़ाही नहीं, असली हेलमेट पहनिए.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Kadhai, Bengaluru Pillion Rider Wear Kadhai Instead Of Helmet, Peak Bengaluru Moment, Bengluru Shocking Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now