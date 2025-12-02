यूट्यूबर ने फेंका गहरे समंदर में कैमरा, रिकॉर्ड हुआ पाताल लोक का ऐसा नज़ारा, जो दुनिया ने कभी नहीं देखा

ब्रह्मांड में ऐसी-ऐसी कुदरती चीजें हैं, जिन्हें अभी दुनिया की 99 फीसदी आबादी यकीनन नहीं देख पाई होगी. कुदरती नजारे आसमान से लेकर, पहाड़, पर्वत और हरी वादियों तक फैले हुए हैं. थोड़ा सा और आगे जाए तो धरती के 75 फीसदी जमीन पर फैले महासागर और उनकी सतही गहराई में ऐसी-ऐसी कुदरती और जादुई चीजें, जीव-जंतु हैं, जो आंखों पर विश्वास नहीं होने देगी. अब नई-नई तकनीकों की वजह से कुदरत को करीब से देखने का मौका मिल रहा है और इसी वजह से खोज का विस्तार हो रहा है. अब यूट्यूबर बर्नी डिलरस्टोन ने अपने कैमरे से समुद्री सतह से वो अविश्वासनीय नजारा दिखाया है, जहां शायद किसी आम इंसान का पहुंचना मुश्किल हो सकता है.



समुद्री सतह पर नई दुनिया



यूट्यूबर ने इंडोनेशिया के तट पर अपने कैमरे से ऐसी खोज की है, जिसे हर किसी को देखना चाहिए. उसकी इस खोज से महासागरों की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट और मरीन बायोलॉजिस्ट के बीच खलबली मच गई है. इस यूट्यूबर ने समुद्र के उस गहरे और रहस्यमयी राज से पर्दा उठाया है, जिस पर एक पूरी कहानी भी तैयार की जा सकती है. यूट्यूबर बार्नी को उनकी खोज समुद्र की इतनी गहराई में ले जाएगी, उन्होंने सोचा भी नहीं था.



यूट्यूबर ने कैद किया ऐसा नजारा



दरअसल, यूट्यूबर ने समुद्र में 200 मीटर तक नीचे गहरी सतह पर कैमरा छोड़ा, जहां कैमरे के जरिए तरह-तरह की मछलियां नजर आईं. इस नजारे को कैप्चर करने में उन्हें दो रात का समय लगा. इस दौरान इन मछलियों के व्यवहारिक जीवन का पता चला. इसके बाद कैमरा समुद्र की 170 मीटर की गहराई पर ला गया, जहां मछलियों के साथ-साथ उन्हें तरह-तरह के जीव देखने को मिले, जो कि अभी तक इंसानी दुनिया से छिपे हुए थे. अब यूट्यूबर की इस खोज ने मरीन एक्सपर्ट के बीच एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है.





हैरान कर देगी ये खोज

इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र की गहराई में नजर आईं ये मछलिया उस इलाके की नहीं है, बल्कि वह इंडो-पैसिफिक समुद्र एरिया की बताई जा रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के महासागरों में 20 लाख से ज्यादा समुद्री प्रजातियां हैं, लेकिन ढाई लाख से भी कम प्रजातियों की औपचारिक रूप से पहचान हो सकी है. यूट्यूबर की यह खोज हिंद-प्रशांत महासागर की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाती है, जो और भी ज्यादा खोज करने को प्रेरित करती है और यकीनन नई-नई खोज में समुद्र में रहने वाले जीवों की कई प्रजातियां सामने आ सकती हैं, जो सदियों से इंसानी दुनिया से दूर हैं.

