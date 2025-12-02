एनाकोंडा को झाड़ियों से घसीट लाया जैगुआर, पलटवार में सांप ने जकड़ लिया जबड़ा, फिर जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Jaguar vs Anaconda: जंगल और जंगली के जानवरों के वीडियो देखना हर किसी के लिए बेहद दिलचस्प अनुभव होता है. खासकर तब जब जंगली जानवर आपस में ही एक-दूसरे पर हमला कर देते हैं या एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं. एक वायरल वीडियो में जैगुआर और एनाकोंडा की ऐसी भिड़ंत कैद हुई जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए. झाड़ियों से एनाकोंडा को खींचकर बाहर लाते हुए जैगुआर की ताकत साफ दिखती है, वहीं एनाकोंडा भी मौका मिलते ही पलटवार करता है.

अजगर जैसे परिवार से आने वाला एनाकोंडा

भारत में लोग अधिकतर अजगर के बारे में जानते हैं, लेकिन अजगर और एनाकोंडा दोनों बोइडे परिवार के ही सदस्य हैं. फर्क इतना है कि एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका का निवासी है, जबकि अजगर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. वीडियो की शुरुआत में जैगुआर झाड़ियों के भीतर से एनाकोंडा को दबोचकर बाहर खींचता है. बाहर आते ही एनाकोंडा मौका देखते ही जैगुआर के मुंह को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है.

देखें Video:

एनाकोंडा ने किया जकड़ने का प्रयास

अजगर की तरह एनाकोंडा भी अपने शिकार को दबोचकर उसकी हड्डियों को तोड़ने की क्षमता रखता है. इसलिए उसने जैगुआर को भी कसकर बांधने की कोशिश की, ताकि वह उसे कमजोर कर सके. जैगुआर एनाकोंडा को मुंह में दबाकर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सांप मुंह जकड़ता है, जैगुआर झटके से उसे हटा देता है और तेज़ी से दौड़ पड़ता है. यह पूरा मंजर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है.

यह दृश्य पहली बार देखा

@jaguars_pantanaltours ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सालों से वह ऐसे पल का इंतजार कर रहे थे. पैंटानेरो नाम का यह युवा जैगुआर पहली बार अपने दम पर शिकार करना सीख रहा था और उसने एक पीले एनाकोंडा को मारने में सफलता पाई. कमेंट में यूजर्स ने जैगुआर को बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान शिकारी बताया है. किसी ने कहा, कि उसकी प्रवृत्ति अद्भुत है, तो किसी ने उसे जंगल का असली राजा बताया. यह फुटेज दिखाती है कि जंगल का जीवन कितना बेरहम और रोमांचक होता है, जहां हर पल शिकारी और शिकार की जंग चलती रहती है. 25 सेकंड का यह दृश्य प्रकृति की शक्ति और संघर्ष दोनों को एक साथ दिखा देता है.

