IND vs NZ: मुस्तफिजुर रहमान बैन तो भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? BCB का आया जवाब, जानें क्या है ICC का नियम

How Umpire Sharfuddoula in IND vs NZ 1st ODI: BCCI और BCB विवाद के बीच भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के अनुभवी अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत को थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

How Umpire Sharfuddoula in IND vs NZ 1st ODI: भारत ने वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. यह मैच ऐसे समय में हुआ, जब भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है.

BCCI-BCB विवाद की वजह

हाल के दिनों में दोनों बोर्ड्स के बीच तनाव तब बढ़ा, जब BCCI के निर्देश पर आईपीएल फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया. इसके बाद BCB ने अपने देश में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी. इतना ही नहीं, बांग्लादेश बोर्ड ने अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग भी रखी.

भारतीय धरती पर बांग्लादेशी अंपायर कैसे?

इसी विवाद के बीच भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के अनुभवी अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत को थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी सौंपी गई. उनकी मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इससे पहले BCB ने ICC को पत्र लिखकर भारत में अपने खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

क्या BCB की अनुमति जरूरी थी?

इस पूरे मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की है. BCB के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने बताया कि शरफुद्दौला सैकत को ICC असाइनमेंट के लिए बोर्ड से किसी तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होती.

ICC के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं सैकत

बीसीबी के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने क्रिकबज को बताया की सैकत सीधे तौर पर ICC के कॉन्ट्रैक्टेड अंपायर हैं और उनका BCB के साथ कोई प्रोफेशनल अनुबंध नहीं है. हालांकि वह बांग्लादेश बोर्ड में अंपायर शिक्षा विभाग के प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन उनके जॉब एग्रीमेंट में यह स्पष्ट है कि ICC की ड्यूटी मिलने पर उन्हें स्वतः छुट्टी मिल जाती है.

बोर्ड के पास रोकने का अधिकार नहीं

BCB अधिकारी ने साफ कहा कि सैकत को अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए रिलीज करना या न करना बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. ICC की जरूरत पड़ते ही वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और इसके लिए अलग से अनुमति की प्रक्रिया नहीं होती.

शरफुद्दौला सैकत हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मैचों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं और वह ICC के चुनिंदा एलीट पैनल अंपायरों में शामिल माने जाते हैं. इसी वजह से भारत–न्यूजीलैंड सीरीज में उनकी नियुक्ति पूरी तरह ICC के नियमों के तहत की गई.

