तेज रफ्तार ट्रेन से छोड़ा ड्रोन, रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा देख करोड़ों लोग हैरान, सामने आया ये बड़ा सच

चलती ट्रेन से बाहर का नजारा किसे पसंद नहीं? लेकिन अगर वही नजारा आसमान से दिख जाए, तो देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है. इसी खयाल ने एक फोटोग्राफर को ऐसा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे देखकर लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग हैरान रह गए. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को महज एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए. जैसे-जैसे संख्या बढ़ती गई, इंटरनेट पर हलचल तेज होती गई.

आखिर चलती ट्रेन से ड्रोन कैसे उड़ाया गया?

वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि चलती ट्रेन में बैठे एक शख्स ने खिड़की से ड्रोन बाहर छोड़ा और उसने ऊपर से ट्रेन का अद्भुत और सिनेमैटिक शॉट कैप्चर किया. वीडियो इतना कमाल का था कि इसे देखने वाला हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर चलती ट्रेन से ऐसा ड्रोन कैसे उड़ाया गया?

लेकिन जब वीडियो ने 165 मिलियन (16 करोड़ से अधिक) व्यूज, लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स हासिल कर लिए, तो फोटोग्राफर विवेक को असलियत बताने के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ा. वजह यह थी कि लोग उत्साहित होकर ट्रेन में जाकर इसी तरह के वीडियो शूट करने की कोशिश करने लगे थे.

देखें Video:

चलती ट्रेन में ड्रोन उड़ाना लगभग असंभव है

अपने स्पष्टीकरण वाले वीडियो में विवेक ने कहा, कि वायरल क्लिप पूरी तरह एडिट की गई है. उन्होंने बताया कि ट्रेन से ड्रोन उड़ाने वाला शॉट असल में पार्क में शूट किया गया था और बाद में AI आधारित एडिटिंग की मदद से उसे ट्रेन के साथ मैच कर दिया गया. उन्होंने ने यह भी बताया कि चलती ट्रेन में ड्रोन उड़ाना लगभग असंभव है, क्योंकि ड्रोन को सही सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा. साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा भी नहीं था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वीडियो भले ही बिल्कुल वास्तविक लगे, लेकिन यह पूरी तरह एडिटिंग और AI तकनीक के मेल से बनाया गया है.

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर शानदार विजुअल पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. कई बार जो चीजें बिल्कुल असली लगती हैं, वे असलियत में सिर्फ एडिटिंग का जादू होती हैं. इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सोच-समझकर तय करें कि क्या वास्तविक है और क्या सिर्फ तकनीक का कमाल.

यह भी पढ़ें: एनाकोंडा को झाड़ियों से घसीट लाया जैगुआर, पलटवार में सांप ने जकड़ लिया जबड़ा, फिर जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा Video

अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी हो... किसान की बेटी ने अधिकारी बनते ही मां को किया फोन, इमोशनल कर देगा Video

क्रिएटिविटी की मिसाल! दाढ़ी-मूंछ को अक्षरों का रूप देकर शख्स बना इंटरनेट स्टार, अनोखा हुनर देख चौंके लोग