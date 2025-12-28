'मुझे कुछ नहीं होगा'; महिला के साथ दुष्कर्म कर बीजेपी पार्षद के पति ने पीड़िता को दी धमकी

BJP Leader Husband Rape Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद के पति ने उसके साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और बाद में बार-बार धमकाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. जब पीड़िता ने आरोपी को कैमरे पर चुनौती दी, तो उसने बेशर्मी से कहा कि 'मुझे कुछ नहीं होगा.'

कौन है आरोपी?

आरोपी की पहचान अशोक सिंह के रूप में हुई है, जो रामपुर बघेलान नगर परिषद में बीजेपी पार्षद का पति है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अशोक सिंह को पुलिस अधिकारी को गाली देते और पीड़िता को धमकाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वह कहता है, “मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. जहां चाहो शिकायत कर लो.” जबकि महिला को बैकग्राउंड में रोते हुए और शिकायत दर्ज करने की बात करते हुए सुना जा सकता है.

पीड़िता का आरोप

महिला ने सतना के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) हंसराज सिंह को लिखित शिकायत दी है. पीड़िता के मुताबिक, घटना करीब छह महीने पहले हुई थी. आरोपी उसके घर में घुसा, चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. उसने धमकी दी कि अगर बात बाहर आई तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा. SP ने तुरंत जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज त्रिवेदी को ट्रांसफर कर दी.

बार-बार धमकियां और डर का माहौल

पीड़िता ने बताया कि आरोपी 20 दिसंबर को फिर उसके पास आया, छेड़छाड़ की और धमकी दी कि उसकी बात मानो या वीडियो जारी कर सबके सामने बेइज्जती झेलो. महिला का दावा है कि आरोपी का आपराधिक बैकग्राउंड है और पहले उसे जिले से निकाला गया था. इसके बावजूद वह खुलेआम धमकियां देता है और उसकी दुकान पर आकर गालियां देता है.

पुलिस कार्रवाई पर सवाल

महिला ने आरोप लगाया कि उसने पांच दिन पहले पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उसने चेतावनी दी कि अगर उसे या उसके परिवार को नुकसान होता है तो पुलिस जिम्मेदार होगी. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है. अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

