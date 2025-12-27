VIDEO: 60 की उम्र में सलमान ने इतनी रफ्तार में दौड़ाई बाइक, कर दिया यंगस्टर्स को फेल, पीछे रह गई सिक्योरिटी

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके स्वैग के आगे सिर्फ एक नंबर है. 27 दिसंबर को सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया और यह खास दिन उन्होंने पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर परिवार और करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया. जन्मदिन के मौके पर सलमान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका बाइक राइडिंग वीडियो. सलमान खान का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वह पनवेल फार्म हाउस के बाहर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाईजान पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा रहे हैं. उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद पैपराजी भी उन्हें ठीक से कैमरे में कैद नहीं कर पाए. जैसे ही सलमान बाहर निकले, फोटोग्राफर्स उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन भाईजान की बाइक उनसे कहीं आगे निकल गई.

तेज रफ्तार, कड़ी सुरक्षा और दबंग स्टाइल

वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान की बाइक के आगे और पीछे सुरक्षा में कई गाड़ियां चल रही थीं. कड़ी सिक्योरिटी के बीच भी सलमान बेखौफ अंदाज में बाइक राइडिंग करते दिखे. उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर फैंस हैरान रह गए. 60 साल की उम्र में भी जिस तरह से सलमान ने बाइक पर कंट्रोल और स्पीड दिखाई, उसने सभी का ध्यान खींच लिया.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

सलमान खान का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें “रियल दबंग” बता रहा है तो कोई कह रहा है कि भाईजान आज भी यंग स्टार्स को टक्कर दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि सलमान खान की एनर्जी और स्टाइल सालों से वैसा ही बना हुआ है.

60 में भी कायम है भाईजान का जलवा

सलमान खान लंबे समय से फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनका यह वीडियो इस बात का सबूत है कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनका जोश और आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ है. जन्मदिन के दिन सलमान का यह बाइक राइडिंग अंदाज फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. कुल मिलाकर, सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर भी यह दिखा दिया कि वह क्यों आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं.