बाइक पर रोमांस! गोरखपुर में बॉयफ्रेंड से लिपटकर फ्यूल टैंक पर बैठी प्रेमिका, पुलिस ने काटा चालान, वायरल Video

गोरखपुर से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी महबूबा को फ्यूल टैंक पर बैठा रखा है और मजे से बाइक चला रहा है, जबकि उसकी प्रेमिका उसके गले लिपटकर बैठी हुई है.

बाइक पर रोमांस! गोरखपुर में बॉयफ्रेंड से लिपटकर फ्यूल टैंक पर बैठी प्रेमिका, पुलिस ने काटा चालान, वायरल Video
बाइक पर रोमांस कर रहे कपल को पुलिस ने सिखाया सबक

बाइक पर कपल का रोमांस आजकल ट्रेंड बन गया है, जिसे देखो गर्लफ्रेंड को पेट्रोल की टंकी पर बैठाकर रोमांटिक होते हुए गाड़ी चला रहा है, हालांकि पुलिस भी ऐसे आशिकों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है. बावजूद इसके ऐसा एक और मामला सामने आया है. इस बार मामला उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) का है. गोरखपुर से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी महबूबा को फ्यूल टैंक पर बैठा रखा है और मजे से बाइक चला रहा है, जबकि उसकी प्रेमिका उसके गले लिपटकर बैठी हुई है. जब कपल की इस हरकत का वीडियो पुलिस की नजर में आया तो उसने एक्शन लेने में देर नहीं की है.

फिल्मी अंदाज में बाइक पर रोमांस कर रहे कपल का यूपी पुलिस ने काटा चालान, पोस्ट शेयर कर लोगों को दी चेतावनी!

चलती बाइक पर कपल का रोमांस (Gorakhpur Woman Sitting On Fuel Tank)
वीडियो के आधार पर पुलिस ने बाइक राइडर का चालान काट दिया है. आप वीडियो में देखेंगे कि हेलमेट लगाए शख्स बाइक चला रहा है और उसकी प्रेमिका से उससे लिपटकर बैठी हुई है. यह पूरा नजारा गोरखुपर के रामगढ़ताल का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने बीते शनिवार को कहा था कि कपल की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते उसे 2500 रुपये का चालान जारी कर दिया गया है. एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, 'पुलिस ने बाइक को ट्रेस कर लिया है और राइडर के नाम चालान जारी कर दिया है'. वहीं, इस वीडियो पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

देखें Video:

लोगों ने भी लगाई क्लास (Gorakhpur Woman Sitting On Fuel Tank)
इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'जरा इस कपल को देखो कैसे रोमांस करता नजर आ रहा है, वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या कर रहे हैं, ये अपनी तो अपनी सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, मुझे लगता है कि एक बार इन्हें गिरफ्तार कर समाज में एक मैसेज देना जरूरी है, जब तक ऐसे लोगों को बड़ी सजा नहीं मिलेगी ऐसे मामले आते रहेंगे'. इससे पहले पुलिस ने 24 साल की एक महिला को ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया था कि वह चलती कार के बोनट पर खड़ी होकर डांस कर रही थी. यह मामला नवी मुंबई का था. महिला ने इंडोनेशिया के ओरा फार्मिंग डांस से प्रेरित होकर यह वीडियो बनाया था.

