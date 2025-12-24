विज्ञापन
विशेष लिंक

 गोरखपुर : इलाज के बहाने महिला को दी बेहोशी की दवा, फिर अश्लील वीडियो बनाकर 3 महीने करता रहा रेप

गोरखपुर में मेडिकल स्टोर पर इलाज करने गई महिला तो मेडिकल स्टोर संचालक ने महिला को बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

Read Time: 2 mins
Share
 गोरखपुर : इलाज के बहाने महिला को दी बेहोशी की दवा, फिर अश्लील वीडियो बनाकर 3 महीने करता रहा रेप

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक ने न केवल पेशे की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि एक असहाय महिला के साथ विश्वासघात और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं. पीड़ित महिला, जिसके पति दुबई में रहते हैं और वह अपने तीन बच्चों के साथ ससुराल से अलग रहती है, इस घिनौनी साजिश का शिकार बनी.

घटना की शुरुआत 19 सितंबर को हुई, जब महिला की अचानक तबीयत खराब होने पर वह मजनू चौराहे स्थित 'मंजू मेडिकल स्टोर' पर इलाज कराने पहुंची. आरोप है कि स्टोर संचालक किशुन गुप्ता ने इलाज के बहाने महिला को दुकान के अंदर बुलाया और उसे कोई नशीली दवा खिला दी. दवा के असर से जब महिला बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस पूरी घिनौनी करतूत का वीडियो बना लिया. दो घंटे बाद जब महिला को होश आया और उसने विरोध करना चाहा, तो आरोपी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उसने धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया, तो वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर उसे समाज में बदनाम कर देगा.

इसी वीडियो की आड़ में आरोपी पिछले तीन महीनों से लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा. ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने  साहस जुटाया और आरोपी को उसके ही जाल में फंसाने की योजना बनाई. शारीरिक संबंध बनाए जाने के दौरान महिला ने चुपके से आरोपी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे पुख्ता सबूत के तौर पर खोराबार पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने महिला की तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशुन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ कैंट ने पुष्टि की है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अबरार अहमद की रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gorakhpur Rape Case, Uttar Pradesh News, Rape In Gorakhpur, Rape Of Woman, Rape In Medical Store
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com