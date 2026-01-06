विज्ञापन
घंटी बजी, दरवाजा खोला और सिर पर तान दी पिस्टल... गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर 84 लाख की लूट

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में सोमवार शाम रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर चार नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला. कॉलबेल बजाकर दरवाजा खुलवाया, सिर पर पिस्टल तानकर परिवार को बंधक बनाया. बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर 80 लाख के गहने व 4 लाख नकदी सहित कुल 84 लाख लूटे. 45 मिनट लूटपाट कर दो बाइकों से फरार हुए. पुलिस CCTV खंगाल रही है.

घंटी बजी, दरवाजा खोला और सिर पर तान दी पिस्टल... गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर 84 लाख की लूट

गोरखपुर में एम्स थाना क्षेत्र के रजही गांव में सोमवार 5 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे हथियारबंद बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर धावा बोल दिया. चार नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 45 मिनट तक लूटपाट की और करीब 84 लाख रुपये मूल्य के गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए. 

दरवाजा खोलते ही सिर पर पिस्टल सटा दी

पीड़ित के अनुसार, इसमें 80 लाख के गहने और 4 लाख नकदी शामिल है. बालेंद्र सिंह ने बताया कि शाम को बेल बजी तो उन्हें लगा कोरियर या दूधवाला आया होगा. दरवाजा खोलते ही एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल सटा दी और धक्का देकर अंदर घुस गया. 

घर में घुसे बदमाश

उसके साथ तीन अन्य बदमाश भी घर में दाखिल हो गए. उस समय घर पर बालेंद्र की पत्नी, भतीजा बहादुर सिंह व उनकी पत्नी, बहू और दो बच्चे मौजूद थे. बदमाशों ने सभी को एक कमरे में बंद कर दिया. बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबी ले ली.

50 लाख कैश के बारे में पूछते रहे बदमाश

महिलाओं के शरीर से भी गहने उतार लिए. शोर मचाने पर बालेंद्र के सिर पर पिस्टल के बट से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया. बालेंद्र के नेत्रहीन भाई ने कुछ कहा तो उन्हें भी थप्पड़ मारे गए. बदमाशों ने परिवार के सभी मोबाइल फोन भी छीन लिए. लूट के दौरान बदमाश लगातार 50 लाख नकदी के बारे में पूछते रहे और दावा करते रहे कि उन्हें उनके 'आदमी' से जानकारी मिली है. 

पुलिस को मुखबिरी का शक

पीड़ित परिवार की सीमेंट की दुकान है, जो घर से करीब 50 मीटर दूर है. बदमाशों को लग रहा था कि घर या दुकान में भारी नकदी रखी है. पुलिस को शक है कि किसी अपने ने ही मुखबिरी की. बदमाश दो बाइकों पर आए थे और लूट के बाद घर के बगल वाले खाली खेत की तरफ भागे. लूट के बाद नकाबपोश बदमाश सड़क पर जाते हुए एक CCTV में कैद हो गए. पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. 

प्रारंभिक जांच में बदमाशों की उम्र 22-25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. सभी के हाथ में पिस्टल थी और मुंह बंधा हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. अभी पुलिस अधिकारियों का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. मामले की छानबीन जारी है.

