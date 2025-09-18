दिल पे झाड़ू रखके... हाउस हेल्प ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की तरह लिखा Resignation, लोग बोले- पढ़ी-लिखी है दीदी

Househelp Resignation Letter: ऐसी धारणा है कि जो लोग घरों में हाउस हेल्प का काम करते हैं, वह कम पढ़े- लिखे या अनपढ़ होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि घरों में साफ- सफाई का काम करने वाले लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की तरह बर्ताव कर सकते हैं. आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाउस हेल्प ने किसी कॉर्पोरेट नौकरी की तरह रिजाइन लेटर दिया है. आइए जानते हैं इस बारे में...



हाउस हेल्प ने दी रिजाइन लेटर की हार्ड कॉपी



अगर आपको लग रहा है कि हाउस हेल्प ने मैसेज कर रिजाइन दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, हाउस हेल्प ने एक टेक्स्ट मैसेज ही नहीं, बल्कि अपने मालिक को हार्ड कॉपी भी दी है. जिसका वीडियो शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया है.



क्लिप की शुरुआत में शख्स कहता है, "भाई, जमाना बहुत क्रेजी हो गया है. मैं नीचे गया था एक एनवेलप लेने. जिसपर लिखा है, “To you, I'm sorry. But this had to be done". जिसके पढ़ने के बाद मुझे लगा किसी लड़की ने यह लेटर ब्रेकअप के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह मेरी काम वाली दीदी का रिजाइन लेटर है. जिसमें पर उन्होंने सिग्नेचर में "Kal nahi aaungi" लिखा है.



इसी के साथ लेटर में लिखा है, "बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हमेशा मुझे कुछ न कुछ रोक लेता था, और वो बातें अधूरी ही रह जाती थी, लेकिन आज नहीं बोल पाई, तो कभी नहीं बोल पाऊंगी. तो बड़ी मुश्किल से दिल पर झाड़ू रख के कह रही हूं.... मैं...अब नहीं आऊंगी.

देखें Video:





वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 64 हज़ार से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और लाखों में व्यूज आ चुके हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "दीदी पढ़ी-लिखी थीं...मैंने तो आज तक अपने ऑफिस में बीमारी के लिए कोई लेटर नहीं लिखा.", दूसरे यूजर ने लिखा, "हाउस हेल्प लगता है मालिक से भी ज्यादा पढ़ी- लिखी है.", तीसरे यूजर ने लिखा, ' लगता है हाउस हेल्प की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई है'.

