बिना डिग्री ये कंपनी इंटर्न को दे रही महीने के 2 लाख रु, घर बैठे करना होगा काम, हाईस्कूल वाले भी करें अप्लाई  

हर इंसान का सपना होता है कि या तो उसका मोटा बिजनेस हो या फिर मोटी सैलरी जॉब. बिजनेस के लिए मोटा पैसा होना चाहिए और मोटी सैलरी वाली जॉब के लिए इंजीनियर या फिर डॉक्टर होना चाहिए. लेकिन जिनके पास इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री नहीं हैं और मोटी सैलरी वाली जॉब से शुरुआत करना चाहता है, तो उन इंटर्न के लिए एक बड़ा मौका है. क्योंकि इस AI कंपनी को आपको डिग्री से कोई मतलब नहीं है. इस एआई कंपनी के मालिक ने ऐलान किया है कि वह अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए महीने की एक से दो लाख रुपये सैलरी देगा. हो सकता है आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन यह सच है, क्योंकि कंपनी के फाउंडर ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर इसका एलान किया है.

क्या करना होगा काम? (Indian CEO Offers Rs 2 Lakh Per Month)

पुच एआई (Puch AI) के फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है, 'हम हायरिंग कर रहे हैं, एआई इंजीनियरिंग इंटर्न (फुल टाइम) और ग्रोथ मैजिशियन (फुल टाइम/पार्ट टाइम), 1/2 लाख रुपये मासिक सैलरी, रिमोट वर्क, पीपीओ फोर टॉप परफॉर्मर्स, डिग्री की कोई जरूरत नहीं, हमने पिछले महीने में एक हाई स्कूलर हायर किया है'. आवेदन प्रक्रिया नॉर्मल है, इच्छुक उम्मीदवारों पोस्ट में कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह कंपनी के लिए कैसे काम आ सकते हैं. साथ ही पोस्ट में कहा गया है कि अपने जान-पहचान वालों के साथ इस पोस्ट को टैग करो.



लोगों को भाया जॉब ऑफर ( 2 Lakh Per Month Internship No Degree Needed)

एक पोस्ट स्क्रिप्ट में, उन्होंने बताया कि पुच एआई एक हैकाथॉन भी आयोजित कर रहा है. विनर्स को इंटर्नशिप का ऑफर मिलेगा, जबकि टॉप 10 में आने वालों को फाउंडर के साथ सीधे इंटरव्यू का अवसर मिलेगा. जॉब से जुड़ी इस पेशकश ने इस पोस्ट को वायरल कर दिया है और लिंक्डइन यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया है. इस पर लगभग 1,000 लाइक और 500 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं. कमेंट्स बॉक्स आवेदकों के कमेंट्स से भरा गया है, जिससे पता चलता है कि सीईओ की स्ट्रेटजी सफल रही, लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंची और उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

