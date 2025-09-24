विज्ञापन
विशेष लिंक

28 कुत्तों के साथ रहती है बेंगलुरु की ये महिला, साथ में निकली टहलाने, Video देख लोग बोले- ये कमाल की हैं...

वायरल वीडियो में महिला को कुत्तों के साथ आराम से टहलते हुए दिखाया जा सकता, जबकि सभी प्यारे प्यारे डॉगीज उन्हें घेरे हुए हैं. वीडियो को 7.2 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था .

Read Time: 2 mins
Share
28 कुत्तों के साथ रहती है बेंगलुरु की ये महिला, साथ में निकली टहलाने, Video देख लोग बोले- ये कमाल की हैं...
28 कुत्तों के साथ रहती है बेंगलुरु की ये महिला, देखें Video

बेंगलुरु का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जब एक महिला को शहर के आरटी नगर इलाके में 28 गोल्डन रिट्रीवर्स के साथ घूमते हुए देखा गया. वीडियो का टाइटल है, "28 कुत्ते, 1 बड़ा दिल. मिलिए आरटी नगर, बेंगलुरु की कुत्तों से प्यार करने वाली आंटी से!". वायरल वीडियो में महिला को कुत्तों के साथ आराम से टहलते हुए दिखाया जा सकता, जबकि सभी प्यारे प्यारे डॉगीज उन्हें घेरे हुए हैं.

वीडियो में वॉयसओवर बताया गया, "हमने बेंगलुरु के आरटी नगर में एक महिला को 28 गोल्डन रिट्रीवर्स के साथ घूमते हुए देखा, सभी एक जैसे और खुश. वह अपने प्यारे परिवार के साथ बहुत शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थी. आजकल की ज़िंदगी में, वफादार दोस्त कम ही मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी प्यार और वफादारी चार पैरों पर होती है."

वायरल वीडियो यहां देखें:

आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 7.2 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके थे, जिसमें कुछ यूजर्स ने महिला की तारीफ की, जबकि कुछ ने महिला और उसके कुत्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं बेंगलुरु से हूं. उन्होंने अपनी इनोवा कार कुत्तों के लिए कस्टमाइज़ की है.', जबकि दूसरे ने आगे लिखा, "मैं बचपन से ही इन कुत्तों और इस महिला को देखता आ रहा हूं, वह बहुत अच्छी इंसान हैं." तीसरे ने कमेंट किया, "उनका घर मेरे स्कूल के पास है. वह इतनी दयालु थी कि उन्होंने मुझे 2005 में रिट्रीवर देखने दिए. उनकी संख्या लगभग 7 से 8 थी, और वे बढ़ते रहे."

यह भी पढ़ें: बाइक पर भारी से भारी सामान ले जाने का नया तरीका देखा क्या? Video देख लोग शॉक्ड, बोले- शक्तियों का गलत इस्तेमाल...

घर से बाहर जा रहे पापा की बेटी ने उतारी नकल, देखकर भावुक हुए पिता, Video आपको भी रुला देगा

महाकाल मंदिर के पास चंदन टीका लगाने का काम करता दिखा छोटा बच्चा, तोतली आवाज़ में कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Woman, Golden Retriever, Bengaluru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com