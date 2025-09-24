28 कुत्तों के साथ रहती है बेंगलुरु की ये महिला, साथ में निकली टहलाने, Video देख लोग बोले- ये कमाल की हैं...

बेंगलुरु का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जब एक महिला को शहर के आरटी नगर इलाके में 28 गोल्डन रिट्रीवर्स के साथ घूमते हुए देखा गया. वीडियो का टाइटल है, "28 कुत्ते, 1 बड़ा दिल. मिलिए आरटी नगर, बेंगलुरु की कुत्तों से प्यार करने वाली आंटी से!". वायरल वीडियो में महिला को कुत्तों के साथ आराम से टहलते हुए दिखाया जा सकता, जबकि सभी प्यारे प्यारे डॉगीज उन्हें घेरे हुए हैं.

वीडियो में वॉयसओवर बताया गया, "हमने बेंगलुरु के आरटी नगर में एक महिला को 28 गोल्डन रिट्रीवर्स के साथ घूमते हुए देखा, सभी एक जैसे और खुश. वह अपने प्यारे परिवार के साथ बहुत शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थी. आजकल की ज़िंदगी में, वफादार दोस्त कम ही मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी प्यार और वफादारी चार पैरों पर होती है."

वायरल वीडियो यहां देखें:

आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 7.2 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके थे, जिसमें कुछ यूजर्स ने महिला की तारीफ की, जबकि कुछ ने महिला और उसके कुत्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं बेंगलुरु से हूं. उन्होंने अपनी इनोवा कार कुत्तों के लिए कस्टमाइज़ की है.', जबकि दूसरे ने आगे लिखा, "मैं बचपन से ही इन कुत्तों और इस महिला को देखता आ रहा हूं, वह बहुत अच्छी इंसान हैं." तीसरे ने कमेंट किया, "उनका घर मेरे स्कूल के पास है. वह इतनी दयालु थी कि उन्होंने मुझे 2005 में रिट्रीवर देखने दिए. उनकी संख्या लगभग 7 से 8 थी, और वे बढ़ते रहे."

