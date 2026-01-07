विज्ञापन
विशेष लिंक

जिस पड़ोसी के घर खेलता था बच्चा... वही निकला हत्यारा! नाले में मिला बैग में बंद शव

DCP सैदुलु अदावथ ने कहा कि व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में एक बच्चे के किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया था. संदिग्ध उनका पड़ोसी है. दोनों परिवार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और नल्लूरहल्ली इलाके में मजदूर के तौर पर काम करते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जिस पड़ोसी के घर खेलता था बच्चा... वही निकला हत्यारा! नाले में मिला बैग में बंद शव

पश्चिम बंगाल की रहने वाली 6 साल की मासूम शाहनाज खातून की बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह हृदयविदारक घटना नल्लूरहल्ली के पास घटी, जहां बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ नाले में बरामद किया गया. मृतका का परिवार पश्चिम बंगाल से आया हुआ एक प्रवासी परिवार है, जो इलाके में दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करता है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस जघन्य अपराध के पीछे माता-पिता का एक पड़ोसी के साथ चल रहा व्यक्तिगत विवाद हो सकता है.

सोमवार दोपहर को व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में सबसे पहले किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया था. FIR के बाद, पुलिस टीमों ने तलाशी अभियान शुरू किया, और आधी रात के आसपास नल्लूरहल्ली में टेंपल रोड पर बच्ची की लाश मिली.

DCP सैदुलु अदावथ ने कहा कि व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में एक बच्चे के किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया था. संदिग्ध उनका पड़ोसी है. दोनों परिवार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और नल्लूरहल्ली इलाके में मजदूर के तौर पर काम करते हैं. FIR के बाद, व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन की पूरी टीम तलाशी में लगी हुई थी. आधी रात को, लड़की की लाश नल्लूरहल्ली में टेंपल रोड पर मिली. लाश को वैदेही अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस के मुताबिक लाश के गले पर प्लास्टिक की रस्सियां बंधी हुई थीं. पहली नजर में हमें कोई और चोट नहीं मिली. ऐसा लगता है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है. टीमें आरोपी का पता लगाने में लगी हुई हैं और हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे. पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें ;  शिमला में धू-धूकर कर जला जुन्गा महल, सदियों पुरानी नक्काशी और विरासत हुई राख

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Child Murdered In Bengaluru, Child Killing, Body Found In Plastic Bag.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com