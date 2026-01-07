विज्ञापन
विशेष लिंक

4 घंटे का काम, 2 नौकरियां और बेटी का सुनहरा भविष्य, डोसा बेचने वाले इस पिता ने जीता दिल

बेंगलुरु में लालबाग के बाहर डोसा बैटर बेचने वाले मिस्टर राजू की मेहनत ने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया है. दो नौकरियों से उन्होंने बेटी को मास्टर डिग्री और एमएनसी तक पहुंचाया, लोग उन्हें खामोश लीजेंड बता रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
4 घंटे का काम, 2 नौकरियां और बेटी का सुनहरा भविष्य, डोसा बेचने वाले इस पिता ने जीता दिल
डोसा बेचने वाला पिता आज सोशल मीडिया का हीरो बन गया

बेंगलुरु के लालबाग बॉटनिकल गार्डन के बाहर हर सुबह डोसा-इडली बैटर की खुशबू के साथ एक ऐसी कहानी भी बिकती है, जो मेहनत, धैर्य और पिता के सपनों की मिसाल बन चुकी है. यह कहानी है मिस्टर राजू की, जिन्हें अब लोग 'खामोश लीजेंड' कह रहे हैं.

सुबह बैटर, दिन में नौकरी

लालबाग के बाहर पिछले 15 सालों से मिस्टर राजू सुबह 6 बजे से 10 बजे तक डोसा और इडली का बैटर बेचते हैं. इसके बाद वे सीधे अपनी दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं, जहां दिनभर एक कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं. दो नौकरियां, लंबा संघर्ष और फिर भी चेहरे पर कोई शिकायत नहीं.

बेटी के सपनों की कीमत

इस लगातार मेहनत का सबसे खूबसूरत नतीजा उनकी बेटी है. सालों की कड़ी मेहनत से मिस्टर राजू ने अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई. आज उनकी बेटी मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी है और एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी में काम कर रही है. यह कहानी किसी दान की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मेहनत की है.

वायरल क्यों हुई कहानी?

इस कहानी को निवेशक संदीप रविल्लु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि वे पिछले 15 सालों से मिस्टर राजू से बैटर खरीद रहे हैं और यह असली मेहनत और संयम की मिसाल है. पोस्ट के बाद लोग भावुक हो गए. लोग इस पोस्ट पर इमोशनल कमेंट कर रहे हैं. 

एक ने लिखा- कोई शिकायत नहीं, बस मेहनत और परिवार की जिम्मेदारी. दूसरे ने लिखा-  चार घंटे का काम, लेकिन जिंदगी भर की सीख. तीसरे ने लिखा- ऐसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं. कई लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद लालबाग के बाहर मिस्टर राजू से बैटर खरीदा है और उसकी गुणवत्ता शानदार होती है. 

खामोश मेहनत की जीत

यह कहानी दिखाती है कि असली सफलता शोर नहीं मचाती. रोज़ की छोटी-छोटी कोशिशें ही बड़े सपनों की नींव बनती हैं. मिस्टर राजू उन लाखों लोगों की आवाज़ हैं, जो बिना किसी दिखावे के अपने बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं.

यह भी पढ़ें: साल 3026 में जी रहा चीन, बिना डॉक्टर के खोले AI क्लीनिक, दवा भी मिलेगी, VIDEO देख दुनिया हैरान

समंदर में मिली 'पीली ईंटों वाली सड़क', पाताल लोक का खुलेगा नया राज, VIDEO देख क्या बोले वैज्ञानिक?

कांप रहे थे हाथ, फिर भी पोती से वीडियो कॉल करना सीख रही थीं दादी, इमोशनल VIDEO देख रो पड़े लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Viral Story, Dosa Batter Seller, Inspirational Father
Get App for Better Experience
Install Now