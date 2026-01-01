अधूरी इमारतों पर काजल भरी आंखों वाली...कौन है ये रहस्यमयी औरत? हर जगह दिख रही हैं ये फोटो

Construction Site Posters : बेंगलुरु में रहने वाली एक महाराष्ट्रीयन महिला ने जब कर्नाटक के अलग-अलग इलाकों में सफर किया, तो उसकी नजर बार-बार एक ही पोस्टर पर पड़ी. अधूरी इमारतें, कंस्ट्रक्शन साइट्स और बाजार...हर जगह एक साड़ी पहने महिला, बड़ी-बड़ी काजल लगी आंखों के साथ. तहकीकात की नीयत से उसने Google Lens भी आजमाया, मगर कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला. आखिरकार उसने X (पहले Twitter) पर सवाल दाग दिया, 'ये औरत आखिर है कौन?'
I see this woman everywhere in Karnataka outside bangalore where there's a construction happening. I tried google lens to check for discussions but can't find any details. Who is she? pic.twitter.com/RAgMDXXJMt— unc unitechy (@unitechy) January 5, 2026
सोशल मीडिया की अदालत और लोगों की राय (Mystery Woman Posters)
5 जनवरी 2026 को किया गया ये पोस्ट देखते-देखते वायरल हो गया और लाखों व्यूज बटोर लिए. कुछ यूजर्स ने इसे नजरबट्टू या दृष्टि गोम्बे बताया...एक पारंपरिक तरीका, जिससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखा जाता है.
This lady is Niharika Rao, a You Tuber. Hundreds of people in Karnataka are putting up her photo in front of their shops, houses, farms to ward off negativity (drishti)— 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍 * (@ggganeshh) May 16, 2024
कुछ ने कहा कि पहले ऐसी जगहों पर लाल जीभ वाला डरावना चेहरा लगाया जाता था, अब उसकी जगह ये तस्वीर आ गई है. वहीं मजाकिया यूजर्स ने इसे 'चोरों को डराने वाला डेमोनिक सिगिल' तक कह डाला.
Nazar kavach but really strange that people are using this. It's mostly a devil shaped face with red tongue. May be a meme trend— Akshay G Jain (@Ajain112) January 5, 2026
AI, मीम कल्चर और 'संभावित पहचान' (Karnataka mystery woman)
कुछ X यूजर्स ने AI टूल्स की मदद ली. वहां दावा किया गया कि ये तस्वीर कर्नाटक की एक YouTuber निहारिका राव की है, जिनका 2023 का एक सरप्राइज रिएक्शन वीडियो मीम बन गया था.
हालांकि, इस पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मगर इतना तय है कि इंटरनेट मीम कल्चर और लोक-आस्था का ये मेल लोगों को खूब मुतास्सिर कर रहा है.
