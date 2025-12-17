विज्ञापन
जमशेदपुर में दिल दहला देने वाला मर्डर, सनकी प्रेमी ने बेरहमी से रेत दिया प्रेमिका का गला

जमशेदपुर के पास पोटका में सनकी प्रेमी ने महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी. सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

जमशेदपुर:

झारखंड के जमशेदपुर के पास पोटका में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. जहां एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका ज्योतिका हेंब्रम पोटका थाना में चौकीदार के पद पर तैनात थीं. सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

कैसे हुई वारदात?

दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच बड़ा सिदगी मुख्य सड़क किनारे ज्योतिका का खून से लथपथ शव मिला. घटना स्थल पर उसकी स्कूटी भी खड़ी मिली. इस वारदात की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पोटका थाना पुलिस के साथ डीएसपी, बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि ज्योतिका की चाकू से गोदकर हत्या की गई है. उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की.

वायरल वीडियो से नया मोड़

इस बीच आरोपी प्रेमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि उसने उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए. जिले के सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी जांच होगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

