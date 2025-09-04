विज्ञापन
बाढ़ प्रभावित पंजाब में दिखा अनोखा नज़ारा, राहत सामग्री बांटने आए लोगों को बेघर हो चुके बाबा पिला रहे चाय

वीडियो में एक शख्स, जिसने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है, एक कुप्पी लेकर जलमग्न जमीन से गुजरते हुए स्वयंसेवकों को चाय परोसता हुआ दिखाई दे रहा है.

राहत सामग्री बांटने आए लोगों को बेघर हो चुके बाबा ने पिलाई चाय, देखें Video

पंजाब (Punjab) बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है और लाखों लोग प्रभावित हैं क्योंकि खेत और घर पानी में डूबे हुए हैं. इस संकट के बीच, एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स राहत सामग्री पहुंचाने आए स्वयंसेवकों को चाय परोसता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक शख्स, जिसने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है, एक कुप्पी लेकर जलमग्न जमीन से गुजरते हुए स्वयंसेवकों को चाय परोसता हुआ दिखाई दे रहा है.

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया और पंजाब के जज्बे की सराहना की. उनकी पोस्ट में लिखा है, "जब स्वयंसेवक राहत सामग्री पहुंचाने गए, तो बाढ़ प्रभावित परिवार ने लगभग सब कुछ खो देने के बावजूद चाय बनाई और बदले में स्वयंसेवकों को परोसी. यही पंजाब का जज्बा है. रब दे बंदे."

बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

पंजाब में भीषण बाढ़ ने 23 जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे 1,400 गांव और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पठानकोट में सबसे ज़्यादा छह मौतें हुईं, उसके बाद लुधियाना में चार मौतें हुईं.

गुरदासपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 324 गांव प्रभावित हुए हैं, उसके बाद अमृतसर (135 गांव) और होशियारपुर (119 गांव) का स्थान है. बाढ़ ने राज्य के कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है क्योंकि 1,48,590 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं.

बचाव और राहत अभियान ज़ोरों पर है, प्रभावित इलाकों से 19,597 लोगों को निकाला गया है. गुरदासपुर में 5,581 लोगों को निकाला गया है, उसके बाद फिरोजपुर (3,432) और अमृतसर (2,734) का स्थान है. कुल 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 74 वर्तमान में सक्रिय हैं, जिनमें बरनाला में 29, अमृतसर में 16 और पठानकोट में 14 शामिल हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने विभिन्न जिलों में 23 टीमें तैनात की हैं, जिनमें गुरदासपुर और अमृतसर में छह-छह टीमें और फिरोजपुर और फाजिल्का में तीन-तीन टीमें शामिल हैं.

