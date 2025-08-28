महिला ने बताया बिंदी लगाने का नया जुगाड़, Video पर आए कमेंट्स देख नहीं रुकेगी हंसी, यूजर्स बोले- टेक्नोलॉजिया

सोशल मीडिया ने ना सिर्फ लोगों का टैलेंट बाहर निकाला है, बल्कि नई-नई चीजों को करने के लिए भी उत्साहित किया है. जहां सोशल मीडिया से पहले के जमाने में लोगों का टैलेंट बस घर तक ही सीमित रह जाता था और आज पूरी दुनिया 30 सेकंड की रील की दुनिया में समा चुकी है. दुनिया के कोने-कोने में क्या चल रहा है, 6 इंच के मिनी पर्दे यानी सोशल मीडिया पर आसानी से देखा जा सकता है. लोग रीलवुड में अपना हर तरह का टैलेंट दिखा रहे हैं. इसमें ब्यूटी, कुकिंग, सिगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, फनी एक्ट और भी कई चीजें शामिल हैं. अब एक्स हैंडल पर वायरल इस वीडियो में एक महिला ने नया ही टैलेंट शो किया है.

कोस्टा रिका में मिली दुर्लभ चमकीली नारंगी शार्क, रिसर्चर्स ने बताई इसके रंग के पीछे की कहानी



बिंदी लगाने की नई तकनीक (Technique of applying Bindi Video)

रचित नामक एक्स हैंडल पर एक महिला का वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'महिलाओं के टिकी लगाने की नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, आप सभी महिला सिख सकती है, नई टेक्नोलॉजी का फायदा जरूर उठाएं'. इस वीडियो में आप देखेंगे नीले रंग का सूट पहने एक महिला पूड़ी तलने वाले पलटे (चमचे) को माथे पर रखकर टिकी या कहें कुमकुम की बिंदी लगा रही है, जो दिखने में बहुत परफेक्ट नजर आ रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर महिला-पुरुष दोनों ही कमेंट पोस्ट कर रहे हैं.

देखें Video:

महिलाओं के टिकी लगाने की नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में आप सभी महिला सिख सकती है।



नई टेक्नोलॉजी का फायदा जरूर उठाएं। pic.twitter.com/M4mW0oUM29 — RACHIT (@funny_memes04) August 26, 2025

लोगों ने टेक्नोलॉजी पर बजाई तालियां

महिला के बिंदी लगाने वाले इस वीडियो पर एक पुरुष यूजर ने लिखा है, 'ओह माई गॉड ये तो वाकई में लेटेस्ट तकनीक है'. महिला यूजर लिखती है, 'यह तकनीक देश से बाहर नहीं जानी चाहिए'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'वाह बिंदी लगाने की 5.0 टेक्नोलॉजी'. एक महिला यूजर ने लिखा है, 'इतनी छोटी बिंदी मार्किट में मिल जाती है, यह ड्रामा करने की क्या जरूरत है'. एक ने लिखा है, 'वैसे यह तकनीक बुरी तो नहीं है'. एक ने तो हद ही कर दी. उसने कहा कि इस तकनीक को हाथ पर मेहंदी लगाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: US वीजा मिलने पर भावुक हुआ, बरेली के छोटे गांव का लड़का, शेयर किया Video, बोला- मेरे लिए ये...

डॉक्टर ने दी ऐसे प्रेशर कुकर को तुरंत बदलने की सलाह, कहा- बच्चों के लिए नहीं है ठीक, जा सकती है याददाश्त!

नाइजीरिया के बच्चों ने 'देवा श्री गणेशा' पर किया धमाकेदार डांस, तारीफों की आई बाढ़, यूजर्स ने कहा- अद्भुत



