अंकल मैंने बहुत पी रखी है... कैब ड्राइवर ने दिया ऐसा जवाब कि बन गया हीरो, Video देख आपको भी होगा गर्व

इंटरनेट की दुनिया में एक भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर तैर रहा यह वीडियो एक कैब ड्राइवर द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए रील का है, जिसमें वह एक नशे में धुत महिला यात्री को सुरक्षित घर पहुंचाता दिख रहा है. ड्राइवर की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया है.

क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला यात्री, जो काफी नशे में है, कैब ड्राइवर से बार-बार कह रही है कि उसे सुरक्षित घर छोड़ दे. ड्राइवर को वह “अंकल” कहकर संबोधित करती है. ड्राइवर बेहद शांत और भरोसेमंद अंदाज में उसे भरोसा दिलाता है, “फील सेफ, मुझे पता है तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा.”

सुरक्षित घर तक पहुंचाया

महिला जब यह चिंता जताती है कि उसकी हालत किसी को न बताई जाए, तो ड्राइवर ये भी वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा. इतना ही नहीं, उसने महिला की मां से भी बात की और भरोसा दिलाया कि बेटी सुरक्षित घर पहुंचेगी. इस वीडियो में दिखता है कि ड्राइवर महिला को उसके दरवाजे तक छोड़ता है और उसकी रिक्वेस्ट पर बाहर से दरवाजा लॉक भी कर देता है.

वीडियो देख क्या बोले लोग

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ हो रही है. कई यूज़र्स कैब ड्राइवर को “हीरो” बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोग इंसानियत को जिंदा रखते हैं. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे जिम्मेदार और दयालु प्रोफेशनल्स ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, खासकर उस दौर में जब यात्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. यह वीडियो न सिर्फ एक इंसानियत भरे कदम को दिखाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे नेक काम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं.

