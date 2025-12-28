52 साल की उम्र में पहली कमाई, यूट्यूब से महिला को आई इनकम, अकाउंट में पैसा आते ही क्या बोली

विज्ञापन
इंटरनेट की दुनिया में एक वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें 52 साल की महिला अपनी पहली यूट्यूब इनकम का जश्न मनाती दिख रही है. यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. इंस्टाग्राम पर अंशुल पारीक द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में उनकी मां मोबाइल हाथ में लिए बैठी हैं. वीडियो में अंशुल पूछती है, “क्या हुआ मम्मी?” और जवाब में उनकी मां गर्व से कहती हैं कि उन्होंने 52 साल की उम्र में यूट्यूब से पहली कमाई की है, वो भी सिर्फ 6 महीने में.

वीडियो पर लिखा है कि कड़ी मेहनत ने बताया दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है. अंशुल ने कैप्शन दिया, “I'm a proud daughter.” यह पल सिर्फ पहली कमाई की नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे से संजोए सपने की है. इस वीडियो पर लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो को YouTube Creators India ने भी नोटिस किया और कमेंट कर इसे “incredibly inspiring” बताया.

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है!” मेरा दिन बना दिया!” “कुछ नया शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती.” लोगों ने महिला की मेहनत और उनके जज्बे को सलाम किया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को जमकर शेयर भी किया है.

