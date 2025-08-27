विज्ञापन
नाइजीरिया के बच्चों ने 'देवा श्री गणेशा' पर किया धमाकेदार डांस, तारीफों की आई बाढ़, यूजर्स ने कहा- अद्भुत

क्लिप के साथ एक नोट लिखा था, "नमस्ते भारत, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा." गणेश चतुर्थी के अवसर पर खूब धूम मचा रहा यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और इसे 96 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

नाइजीरिया में छात्रों के एक समूह ने फिल्म अग्निपथ के प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत 'देवा श्री गणेशा' पर एक लाइव परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में लाल रंग के कपड़े पहने छात्रों का समूह जोशीले बीट्स पर थिरकता हुआ दिखाई दे रहा है. उनके चेहरे के भाव ऊर्जा और खुशी से भरे हुए थे. क्लिप के साथ एक नोट लिखा था, "नमस्ते भारत, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा." गणेश चतुर्थी के अवसर पर खूब धूम मचा रहा यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और इसे 96 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

लोगों को यह डांस वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जो नाइजीरियाई छात्रों के परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस हुए हैं. बहुत से लोगों ने विदेशों में भारतीय संस्कृति का इतने उत्साह से जश्न मनाते देखकर गर्व व्यक्त किया. एक यूजर ने लिखा, "आप सभी ने भारत को बहुत गौरवान्वित किया," जिससे कई लोगों की भावनाएं जुड़ गईं हैं.

देखें Video:

एक ने सांस्कृतिक बारीकियों की ओर इशारा करते हुए कमेंट किया, "बेहद खूबसूरत... भारत से प्यार... बस एक बात का अनुरोध है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कृपया अपने जूते उतार दें." यूज़र्स ने परफॉर्मेंस की ऊर्जा और सटीकता की भी सराहना की. एक फैन ने लिखा, "आप लोगों ने इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से सही ठहराया. आप सभी अद्भुत हैं." एक ने कहा, "ऊर्जावान, अद्भुत, शानदार. इस बेहतरीन टीमवर्क के लिए शब्द नहीं हैं. आप सभी से प्यार करता हूं और भारत का होने पर गर्व है. मुझे अपने भारत से प्यार है." एक ने लिखा, "इस गाने में इतनी ऊर्जा और आवृत्ति है.

गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव का प्रतीक है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है.

