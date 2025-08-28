US वीजा मिलने पर भावुक हुआ, बरेली के छोटे गांव का लड़का, शेयर किया Video, बोला- मेरे लिए ये...

उत्तर प्रदेश में (Uttar Pradesh) बरेली (Bareilly) के एक छोटे से गांव के एक नौजवान ने अपने दिल की खुशी सोशल मीडिया पर आकर जाहिर की है. इस शख्स के खुशी का कारण है कि उसे उसे यूएस का वीजा (US visa) मिल गया है. वह फिलहाल यह शख्स कनाडा (Canada) में रहता है. इस बात को उसने अपने इस वीडियो में चेहरे पर खुशी लेकर और मन से भावुक होते बताया है. शख्स का नाम अभिषेक मौर्या है और उसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग शख्स को बधाई देते हुए उसके पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं.

दिल को छू लेंगी शख्स की बातें (Bareilly man US visa)



दिल को छू जाने वाले वीडियो में उसने अपनी साधारण शुरुआत को याद किया और बताया कि कैसे उसके पिता घर चलाने के लिए कड़ा परिश्रम करते थे, जबकि उनकी मां ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण-पोषण करती थीं. वीडियो में उसने गर्व के साथ अपना वीजा पकड़े हुए कहा, 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान ने मेरे लिए ऐसी योजना बनाई है'. उसने आगे बताया कि कुछ लोगों को जो बात सामान्य लग सकती है, वह उनके जैसे कई लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उसने कहा, 'मेरे जैसे लोगों के लिए, अमेरिका या कनाडा का वीजा पाना और उन देशों की यात्रा कर पाना एक बहुत बड़ी जीत है'.

देखें Video:

लोगों ने दी शख्स को बधाई (Bareilly man living in Canada)



शख्स ने आगे कहा, 'इस सफर के लिए आभारी, जो कुछ भी दिया है और जो अभी आना बाकी है, के लिए धन्यवाद'. शख्स के इस वीडियो ने उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया, जो शायद अपने पल का इंतजार कर रहे हैं. उसने आगे कहा, 'आपका भी समय आएगा, धैर्य रखें'. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उन्हें बधाई दी. एक यूजर ने लिखा, 'जाहिर करो, विश्वास करो, पाओ - जिंदगी तुम्हें यूं ही खूबसूरती से सरप्राइज देती रहे'. वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'हर मिडिल क्लास लड़के का सपना...तुम पर गर्व है भाई'. कुछ यूजर्स ने कहा कि वे वीडियो में बोले गए हर शब्द को महसूस कर सकते हैं. उसने कहा, 'मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं'.



यह पोस्ट कई लोगों को पसंद आई, क्योंकि उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे से छोटे गांव भी बड़े सपने साकार कर सकते हैं और कभी-कभी इसके लिए केवल दृढ़ता, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है.

