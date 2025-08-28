कोस्टा रिका में मिली दुर्लभ चमकीली नारंगी शार्क, रिसर्चर्स ने बताई इसके रंग के पीछे की कहानी

पिछले साल कोस्टा रिका (Costa Rica) के टोर्टुगुएरो नेशनल पार्क (Tortuguero National Park) के पास एक दुर्लभ चमकीली ऑरेंज रंग की शार्क (Rare Bright Orange Shark) देखी गई थी. वैज्ञानिकों ने हाल ही में मरीन बायोलॉजी जर्नल में इस ऑरेंज शार्क की तस्वीरें पब्लिश कीं और बताया कि यह पहली बार है जब इस रंग की शार्क देखी गई है. ये तस्वीरें पिछले साल ली गई थीं और इन्हें पेरिसिमा डोमस देई नामक एक पर्यटक कंपनी के पेज पर पोस्ट किया गया था. यह कंपनी कुछ मछुआरों के साथ मछली पकड़ने गई थी, तभी 37 मीटर की गहराई और 31.2 डिग्री सेल्सियस के पानी के तापमान पर इन्हें एक दुर्लभ मछली मिली.

शार्क का रंग ऑरेंज क्यों है? (Orange Shark Spotted In Costa Rica)



उस दौरान उन्होंने ऑरेंज शार्क की तस्वीरें लीं और उसे छोड़ दिया. बाद में, उन्होंने समुद्री विशेषज्ञों को इस खोज के बारे में बताया और कहा कि यह सुनहरी मछली जैसी कोई चीज है. ऑरेंज शार्क एक नहीं, बल्कि दो दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियों की वजह से है, इसमें ऐल्बिनिजम और जैंथिज्म (जिसे जैंथोक्रोइज्म भी कहा जाता है). यह स्थिति मेलेनिन (रंग बनाने वाले तत्व) को प्रभावित करती है. इस शार्क का रंग ऑरेंज और आंखें सफेद हैं, जो इसे आम भूरे रंग की शार्क से अलग बनाती हैं. यह अनोखा रंग इसे शिकारियों के लिए ज्यादा असुरक्षित बना सकता है.

क्या बोले शोधकर्ता (Reaserchers on Orange Shark)

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खोज से स्थानीय नर्स शार्क आबादी की आनुवंशिक विविधता पर बड़े उठ खड़े हो सकते हैं. जंतुओं की दुनिया में जैंथिज्म को अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और पहले कुछ मछलियों, सरीसृपों और पक्षियों में भी देखा गया है. कैरिबियन में मछलियों में जैथिज्म का यह पहला लिखित मामला है. शोधकर्ताओं ने लिखा, 'शार्क में इस दुर्लभ रंजकता विसंगति को प्रभावित करने वाले संभावित आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारकों का पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है'.

